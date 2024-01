“¿Very difficult?”: Messi presentó la camiseta y habló por primera vez en inglés

Lionel Messi y sus compañeros del Inter Miami asistieron al puerto de la ciudad de la Florida para participar de la tradicional ceremonia de bautismo de un nuevo barco, el Icon of the Seas, que fue apadrinado por el astro argentino. Además, el plantel presentó la nueva camiseta alternativa.

El crucero, que zarpará formalmente para su primera travesía este fin de semana, es el más largo del mundo, con 365 metros de eslora, según informó el periodista de AP Tim Reynolds.

Messi se robó todas las miradas: sus palabras en inglés y la bendición al barco

Lionel Messi fue la figura principal en la ceremonia. Colocó una pelota de fútbol en un escenario para dar inicio a la ruptura tradicional de una botella de champagne contra la proa del navío, algo que supuestamente le da buena suerte a la embarcación y a sus pasajeros.

El capitán argentino, incluso, se animó a pronunciar en inglés el nombre del crucero. “Es un gran honor para mí, sé lo que significa este barco para la ciudad de Miami y para el mundo entero, así que sin más nombro a este barco Icon of the Seas”, dijo el rosarino, a quien es inusual escuchar hablando en otro idioma que no sea español. Luego, le dio la bendición al barco: “Dios lo bendiga y a todos los que naveguen en él”.

Durante un acto previo, dentro de un teatro a bordo del crucero, Inter Miami mostró la nueva indumentaria negra para la temporada de 2024, con el logotipo del nuevo sponsor.

Messi y el Inter Miami parten esta semana rumbo a Arabia Saudita, donde disputarán un par de cotejos como parte de su gira de pretemporada. El 29 de enero se medirán con Al-Hilal y el 1 de febrero jugarán contra Al Nassr, el equipo de Cristiano Ronaldo.

Pero está en duda la participación del astro portugués. Al Nassr canceló dos encuentros programados para esta semana en China. Los organizadores mencionaron que la causa eran algunos “problemas físicos” de CR7. Según algunos reportes, se trata de una lesión de pantorrilla que tardaría dos semanas en sanar.

Fuente: TN