“El Estado busca que los derechos de las mujeres no estén en agenda”

El proyecto de Ley Ómnibus, impulsado por el Ejecutivo, se analiza en un plenario de comisiones. En ese marco y en relación con la Ley Micaela (hoy se cumple un nuevo aniversario de su promulgación), esta norma que se discute en el Congreso establece que solo será obligatoria “en la temática violencia familiar y contra la mujer, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia”.

Vale recordar que la normativa postula que todos los organismos del Estado deben brindar capacitaciones gratuitas acerca de perspectiva de género y violencia de género. Las capacitaciones son obligatorias para las personas que trabajan en el Estado. Lo que se propone es lograr su plena implementación a través de procesos de formación integral, los cuales aporten a la adquisición de herramientas que permitan identificar las desigualdades de género y elaborar estrategias para su erradicación.

En LA BRÚJULA 24, Eva Castro, de Bahía contra la Trata, expresó su preocupación sobre los posibles cambios que podrían limitar el alcance y la efectividad de esta ley, cuyo objetivo es transformar la manera en que los agentes del Estado abordan las problemáticas.

“Entiendo que haya una cierta resistencia, los cambios de los paradigmas son cíclicos, la imposición molesta y genera una reacción aún más violenta. Me preocupa cuando es el Estado el que dice que los derechos de las mujeres no están en agenda. Además, lo que pretenden es formar a la gente que ya sabe sobre temática de género”, afirmó en el programa “Bahía Hoy”.

Y refirió: “La seguiremos defendiendo porque a esta Ley le faltaban cosas. Hay muchas instituciones a las que, si no la se las obliga, no te abren las puertas. Se había generado un clima donde se permitía el debate. El feminismo no es una cuestión de moda para luchar contra los femicidios”.

La propuesta de reforma está incluida en el proyecto de “Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos”, generando una división de opiniones en el ámbito legislativo y la sociedad en general. Mientras algunos argumentan que es necesario ajustar la ley para una mejor aplicación, otros temen que dichas modificaciones diluyan su impacto original.

Quién era Micaela

Micaela García tenía 21 años, era militante del Movimiento Evita y del movimiento “Ni Una Menos”. El femicidio fue perpetrado por Sebastián Wagner, una persona condenada con una pena de 9 años por la violación de dos mujeres, ocurrido anteriormente a la violación seguida de este femicidio, mientras que se encontraba con el beneficio de libertad condicional.

Micaela era una joven mujer con cientos de proyectos, con una vida que abrazaba a su comunidad, con compromiso por los derechos humanos, con la realidad que la rodeaba y con el valor de la vida.

La conmoción social del hecho y la violencia institucional que develó, en el marco de las movilizaciones del “Ni Una Menos” y debates emergentes como producto de las luchas sociales y cambios socioculturales, dieron fuerza a demandas históricas que exigían reconfiguraciones con fuerte dimensión institucional, que pusieran en primer plano la necesidad de capacitación en perspectiva de género a los organismos del Estado y a cada agente que lo conforman en sus distintos niveles y jerarquías.

