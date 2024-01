Elefante marino visitó Monte: qué lo hizo regresar rápidamente al mar

Este domingo, con la playa montehermoseña cargada de turistas disfrutando de una espléndida jornada, el sector costero recibió la visita de un ejemplar de Elefante Marino queriendo descansar. Primero salió del mar en la bajada del Yate Club y luego a la altura de Pelícano. Pero algo hizo que volviera rápida y definitivamente al mar: el acoso de la gente.

Desde el Facebook de la Estación de Rescate de Fauna Marina Guillermo “Indio” Fidalgo, muy conocedores de este tipo de situaciones, insisten en recomendar a las personas por sobre todas las cosas ser respetuosas con el comportamiento de todo tipo de fauna marina.

“Es común que el Elefante Marino salga a descansar. Su andar ‘arrastrado’ como si fuera una oruga es normal para este grupo pariente de las focas, distinto al caminar en cuatro patas de los lobos marinos. ¿Qué necesita de nosotros? Nada! O sí, pero más de ustedes. Simplemente NO MOLESTARLO, teniendo especial cuidado con las mascotas y los perros sueltos en playa. Ya solo, cuando quiera, va a volver al mar”, publican. “Quienes lo crucen aprovechen a disfrutar de este evento que nos ofrece el mar, manteniendo la distancia por su seguridad y para no asustarlo”, recalcaron desde la ONG.

Según parece, aun cuando se hacen campañas de difusión sobre el cuidado y respeto de la fauna marina, algunos no entienden o no quieren entender.

Patricia González Garza, de Ong Silice, al ser consultada esta tarde desde la redacción de La Brújula 24 no ocultó su fastidio por lo ocurrido y adelantó que presentará una denuncia.

“Es increíble que ahí no esté la autoridad del agua, que es Prefectura Naval, para hacer retirar a la gente, que no le permite al animal tener su tiempo de descanso. Puede que esté siendo perseguido por orcas y por eso sale cuando se siente agotado. Generalmente buscan lugares con poca gente pero a veces la necesidad de descansar hace que salgan en un lugar así. Es increíble que la gente no entienda que se tienen que alejar. Yo voy a hacer la denuncia ante Prefectura Naval”, expresó.

Video: Magali Martín.

Con información del Facebook de Damián Danieli