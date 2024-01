Abogado del conductor agresivo: “Él no entiende cómo reaccionó de esa manera”

Fabio Charadía, el conductor que persiguió y atropelló a un ciclista tras una discusión de tránsito no encuentra explicación a su comportamiento, pues nunca había reaccionado de esa manera, según relató su abogado, el defensor oficial, Augusto Duprat.

“Él no puede explicar lo que pasó ni quiere hacerlo, porque está a la vista que lo que hizo está extremadamente mal. Está muy preocupado por la situación de la víctima y no entiende cómo reaccionó de esa manera. Por más que lo piensa, lo mortifica no saber qué le pasó en la cabeza para reaccionar así”, dijo Duprat en el programa Nunca es Tarde.

Charadía fue condenado a cumplir más de mil horas de trabajo comunitario, luego de un juicio abreviado que se concretó este lunes, cuando además recobró la libertad.

Duprat agregó que además de la condena, “está contemplado en la condena un tratamiento de la ira y hacerse pericias psicológica para determinar si tiene un problema que deba ser tratado. Reconoce que hubo un problema, pero él mismo dice que no daba para reaccionar así”.

Sobre la forma tan rápida en que resolvió la causa, el abogado explicó que “hoy en la audiencia aprovechamos de arreglar una propuesta y hacer un juicio abreviado, la jueza de garantía aceptó y lo condenó por los delitos de daño y lesiones leves”.

Todavía no se define cuándo y dónde hará las tareas comunitarias, pero estima que le tomará más de seis meses. Además, se le decomisó la camioneta que pasa a manos del estado.