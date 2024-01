“Es un enfermo, quiso matarme”, dijo el ciclista arrollado en la vereda céntrica

Agustín Albenque aún sigue conmocionado y no es para menos. Ayer quedó envuelto en un episodio de suma violencia ocurrido en pleno centro bahiense cuando, luego de una discusión de tránsito, fue atropellado sobre la vereda de calle Alsina al 300 por el conductor de una camioneta –identificado como Leandro Fabio Chiaradía– que, minutos después, fue detenido.

“Estoy bien, recuperándome de a poco del politraumatismo de tórax, tengo lesiones en las piernas y en un brazo. Estoy con calmantes, por suerte pudo venir mi familia desde Pigüé porque hace dos años que vivo acá. Había optado por no contarles, pero la Policía les avisó”, comentó el joven en LA BRÚJULA 24.

Y agregó: “Venía por Alsina, cerca del café Havanna donde están los pilotes de cemento y las macetas. Este hombre me encerró y sufrí un golpe en la tibia y la rodilla. Empiezo a gritar e insultar para que frene. Me acerqué a su vehículo, le llegué a patear el espejo retrovisor para afuera pero no se lo rompí”.

“Subí a la vereda, este persona hizo lo mismo. Escuché que aceleró y me atropelló desde Pura Vida hasta la florería. Llegué a pararme y me volvió a pisar de nuevo, me arrolló a la altura de las piernas y el pecho”, sostuvo en otro segmento de la entrevista radial.

Luego, disparó contra quien le ocasionó las serias lesiones: “Es un enfermo. Nada justifica lo que hizo, quiso matarme. La carátula es errónea porque no es lesiones leves, fue una tentativa de homicidio porque dos veces me atropelló. También chocó a una señora mayor, siguió y volteó todas las sillas del Café Martínez, llevando la bicicleta a la rastra porque su intención fue darse a la fuga”.

“Como no lo logró, en la esquina alguien abrió la puerta y le sacó las manos del volante. La gente que estaba allí no lo alcanzó a golpear. Con la adrenalina que tenía llegué a acercarme al vehículo, solo le dieron dos o tres piñas hasta que llegó la Policía. Esta mañana seguro que lo van a largar y va a quedar totalmente impune. No lo conozco, no sé quién es”, comentó, en el programa “Bahía Hoy”.

Sobre cómo debe continuar su recuperación, aseguró: “Tengo que hacerme resonancia en ambas piernas, por suerte no tengo ningún edema en el tórax y los pulmones funcionan bien. Tuve sangrado por la boca y la nariz, por lo que debo hacerme una ecografía. Lo importante es que se descartaron las hemorragias internas”.

“No me mató porque mi bicicleta aguantó la presión brusca y el impacto, si estaba en una playera no la contaba. Agradezco a los que lo vieron y pueden salir de testigo porque no tengo apoyo de nadie. Trabajo de cocinero y no puedo trabajar, ese es mi sustento, estoy estudiando la carrera de chef, me dejó arruinado en dos segundos”, cerró Albenque.