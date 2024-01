Reunión cumbre entre Messi y Scaloni en Rosario

El comienzo del 2024 llega con novedades en la selección argentina, que tendrá por delante un año con grandes desafíos, como la Copa América en los Estados Unidos, que será la última competición con la Albiceleste para el campeón del mundo Ángel Di María. También habrá movimiento en la ciudad de Rosario, con un encuentro entre Lionel Messi y Lionel Scaloni.

Según el periodista Leonardo Paradizo, la reunión está pactada para el miércoles 3 de enero por la mañana y el capitán de la Selección oficiaría de anfitrión, aprovechando que se encuentra en Funes por motivo de las fiestas, y recibirá a solas al entrenador, quien en el último encuentro de Argentina en las Eliminatorias, frente a Brasil en el Maracaná, declaró que no está garantizada su continuidad como técnico en el equipo nacional. Y lo hizo ante los micrófonos antes de plantearlo en el vestuario.

“Seguramente se hablarán algunas cuestiones para definir cosas de cara al futuro, como por ejemplo para los amistosos de marzo. Está la posibilidad de que algunos de los jugadores habitualmente convocados por Scaloni estén ausentes, y que haya nuevos con la idea de ir probando para la Copa América. Estarán los dos a solas y el entrenador viajará desde Pujato”, informó el periodista.

Según el dato del cronista, que habitualmente cubre a la Selección, la charla fue buscada por Scaloni. “Si fuera por Messi, no hay nada que hablar. Si el entrenador quiere reunirse con él para hablar de cuestiones de convivencia o futbolísticas, Messi está. Si Scaloni quiere hablar, lo hará. No sé si de las cuestiones que lo fastidian, pero sí que lo inquietan y que tiene que ver con el día a día con los jugadores. Tiene que venir por ahí, por cuestiones futbolísticas y por el plantel y por unas bajas que se pueden dar”, ahondó.

Respecto a las posibles ausencias en los partidos amistosos de la ventana FIFA de marzo (aún no se conocen a los rivales), lo apuntado por el periodista es que posiblemente cuatro o cinco nombres importantes de la Selección no sean convocados y que habrá nuevos futbolistas pensando en el futuro para que se vayan integrando en el plantel. A raíz de esta información, se abrió el debate en la mesa y el periodista Hernán Castillo se preguntó si Scaloni le pediría opinión a Messi para tomar decisiones. “La palabra permiso no es, sí buscar consenso y complicidad en la toma de decisiones. Está esperando con ansias la reunión de mañana”, continuó Paradizo.

“Hay un montón de cuestiones que hacen a la convivencia y a la planificación de un cuerpo técnico que quiere acomodar el asunto de cara a la Copa América, que es el gran objetivo. Tengo casi confirmado que va a seguir dirigiendo hasta la Copa América y después se verá. Es un gran signo de interrogación”, finalizó.

Fuente: Infobae