Un elefante marino en la playa de Pehuen Co: aclaran que no está enfermo

A vecinos y turistas que esta pasean por la playa de Pehuen Co le llamó la atención la presencia de un elefante marino con un color extraño y recostado a varios metros del mar.

Desde la Estación de Rescate de Fauna Marina Guillermo “Indio” Fidalgo tomaron nota del visitante y aclararon en sus redes sociales que de ninguna manera el ejemplar está enfermo.

“Se trata de un macho juvenil de elefante marino en proceso de muda, descansando en las playas de Pehuen Co. Les pedimos a pobladores y turistas que no lo molesten ni se acerquen; mucho menos le corten el acceso al mar. NO ESTÁ ENFERMO, sólo está reposando para transitar con tranquilidad su cambio de pelaje”, indicó la ONG.