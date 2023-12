Milei: “La lentitud de los legisladores para debatir el DNU es porque buscan coimas”

Javier Milei anticipó este martes que evalúa avanzar en una consulta popular, en caso de que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que contiene las principales reformas que su gobierno impulsa en materia económica, sea rechazado por el Congreso y realizó una grave denuncia contra los diputados y senadores que deberán debatir la norma.

“No tienen consciencia de la gravedad de la situación, o la subestiman. Hice un posteo con una frase de Frondizi. Los que me cuestionan la forma imagino que estarán despotricando contra él. Sabiendo que cuando entra la maquinaria del Congreso le pone tanta lentitud que estropea todo. Parte de esa lentitud es porque buscan coimas. Algunos, no dije todos. Pero a esos que les gusta tanto la discusión, que discuten la coma, están buscando coimas. Esto apunta contra los corruptos, esa dinámica para vender sus votos. Ojo que hay mucho vivillo dando vuelta”, expresó en diálogo con Luis Majul por LN+.

Milei defendió la legalidad del decreto y señaló que “está contemplado en la Constitución, el problema es que no les gusta, no lo pueden decir, quieren agarrar algún beneficio para aprobar la ley. Va en contra de los tongos de la casta. El problema es que con este mecanismo no pueden morder”.

“El megadecreto tiene más de 75% de aprobación, entonces que me expliquen por qué quieren algo en contra de la gente”, dijo el mandatario.

El mandatario explicó que el DNU anunciado busca generar un shock de inversiones que contrarreste las medidas de ajuste y, en consecuencia, atenúe los efectos de recesión: “Necesitamos con urgencia inversiones para que los efectos del programa de estabilización sean menos dolorosos en términos de caída de actividad, empleo y pobreza”.

“El paquete de medidas (DNU) fue una aporte para dar más libertad a los individuos, para desregular e ir a estructuras más competitivas y eliminar los tongos de la política. Fueron medidas de shock de libertad, anti casta y que, a diferencia de lo que dicen algunos, es amigable con la competencia, con los argentinos de bien”, dijo el mandatario para defender su norma.

Fuente: Infobae