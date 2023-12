Le robaron el generador que usaba para la máscara de oxígeno: “No puedo respirar”

Diana es una vecina más de Bahía Blanca, que como tantos sufre los avatares de la falta de energía en su vivienda, a raíz de lo causado por el feroz temporal del sábado pasado.

Pero en su caso hay un agravante. Ella vive en Humboldt 2537, es electrodependiente y durante la última madrugada, inescrupulosos delincuentes ingresaron a su domicilio y le robaron un generador.

En estos momentos, Diana hace lo que puede para poder respirar. Literal. “Yo uso el CPAP (presión positiva continua en la vía respiratoria) no solo para dormir, sino en casos que me pongo muy nerviosa, es como que me falta el aire y lo necesito. Al no tener luz, mi hermano me consiguió ese generador y ahora no tengo nada”.

“Escuché tipo una de la mañana un ruido en la puerta de afuera, pero prendí las luces y no vi nada. Me acosté y tipo dos y media me ahogaba, ahí me desperté y no escuchaba el generador. Cuando intenté salir, la puerta estaba abierta y era tal la oscuridad que no se veía nada de nada”, contó indignada.

Y agregó: “Llamé al 911 y al rato vinieron con mi hija, nadie vio nada. El policía me preguntaba si alguien sabía que tenía el generador, supongo que los vecinos sabrían porque estaba la luz prendida. Ayer me llamó la atención porque había unos chicos bien vestidos diciendo que vendían seguros”.

“Tomo medicación porque aparte de tener EPOC, tengo insuficiencia respiratoria crónica. Uso CPAP y broncodilatador”, contó.