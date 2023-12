Comienza a normalizarse la atención en los hospitales

Los hospitales bahienses comienzan a normalizar su atención luego del temporal del sábado que causó severos y múltiples daños en toda la ciudad.

Desde el área de prensa de la Municipalidad, en tanto, brindaron un pormenorizado informe explicando cómo está funcionando el área de salud en Bahía.

Por caso, explicaron que el Penna sufrió afectaciones en la infraestructura de varios sectores y que mañana por la mañana se restablecerá la atención en los consultorios externos y la asignación de turnos.

Asimismo, indicaron, los que no se pudieron resolver en los últimos días, se reasignarán a partir de la semana que viene.

En el Municipal funciona el servicio de Emergencias y el consultorio de guardia de 8 a 20, mientras que los consultorios externos están atendiendo con normalidad y no se han cancelado turnos de manera sistemática.

En cuanto a los dispositivos de Salud Mental, tanto en el Municipal como en el Penna se encuentran activos atendiendo la demanda de quienes lo necesiten. A su vez, el CPA informa que está abierto y con profesionales operativos para la atención de 9 a 17.

Desde la Secretaría de Salud se informó que fueron establecidos tres puntos de alojamiento de medicaciones que requieran refrigeración para los usuarios que aún no cuenten con servicio de energía eléctrica en sus hogares.

Estos son: Hospital de la Asociación Médica, Privado del Sur y Hospital Italiano.

También se pusieron en funcionamiento Unidades Sanitarias Móviles, una en Tierras Argentinas (Santa Cruz 3.300) y otra en Villa Caracol (Holdich 2450). Ambas forman parte del equipamiento brindado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, el intendente Federico Susbielles, confirmó ante el Comité de Crisis la creación del Consejo Municipal de Salud que comenzará a reunirse esta misma semana.

Finalmente, desde PAMI Bahía Blanca confirmaron la apertura de las oficinas para la atención de los afiliados, resolución de trámites generales y en particular la resolución de recetas perdidas por el temporal para el acceso a medicamentos e incluso la recuperación de medicación perdida por ruptura de cadena de frío.

Respecto al servicio de atención primaria, desde la comuna se informa que el Centro Único de Discapacidad se halla operativo y también están funcionando las Unidades Sanitarias y los Centros de Salud en los horarios detallados a continuación:

AREA II

-CS A. Menghini -24 hs CERRI (25 de mayo 396) TEl: 4840157

-CS PIÑEIRO 8-18 hs (Adrian Perez y Martin Gil) Tel: 4546309

AREA III

CS NORTE (vyetes 2616) de 8 a 18 hs. TEL: 4888267

US AVELLANEDA (Nicaragua 2953) de 8 a 14 hs. TEL: 4888350

US LUJAN (Enrique Julio 806) de 8 a 14 hs. TEL: 4888351

US VILLA FLORESTA (José ingenieros 2235)

TEL: 4888365

US LATINO (Lugones 46) en la sociedad de fomento. Tel: 4889859

AREA IV:

-CS MILSTEIN (Los Tamariscos 1851) de 8 a 18 hs. Tel: 4817321

-US VILLA MUÑIZ (pilcaniyen 259) de 8 a 14 hs. Tel: 4811080

US Harding Green ( salinas chicas 4150) de 8 a 14 hs. Tel: 4862447

US GRUMBEIN (la rioja 5700) de 8 a 14 hs. Tel: 4810938

AREA V

CS 9 DE NOVIEMBRE (leopardo marechal y remedios de escalada) 8 a 18 hs. TEL: 4822622

US ANCHORENA (3 de febrero 1658) de 08 hs a 14 hs. TEL: 4815400

US SANCHEZ ELIAS (bermudas 1580) de 08 a 14 hs. TEL: 4815419

AREA VI:

CS DHARMA (pueblos canoeros 1680) 08 hs a 18 hs. TEL: 4500654

US VILLA ROSAS (libertad 1955) de 08 hs a 14 hs. TEL: 4552418

US LOMA PARAGUAYA (felix Frías 850) de 8 a 14 hs. Tel: 4565592

US VILLA DELFINA (juana azurduy 1345) de 8 a 14 hs. Tel: 4552271

US VILLA RESSIA (misiones 1570) de 08 a 14 hs. 4565591

AREA 7

Hospital menor ing white (lautaro y Paul Harris). Tel: 4573132

Us saladero (reconquista 2045) tel: 4570427

Us Boulevar (reconquista 3084) tel 4570474

AREA 8

CS cabildo (alberti 215) tel: 4918250

ÁREA IX (centro)

US MIRAMAR (laudelino cruz 1892) de 08 a 14 hs. Tel: 4552417

US BELLA VISTA (Charcas 906) de 08 a 14 hs. Tel: 4565569

US PEDRO PICO (misiones 754) de 08 a 14 hs. Tel: 4565559

US TIRO FEDERAL (peregrini 638) de 8 a 14 hs. Tel: 4554598

Héroes de Malvina (caronti 72) de 08 a 14 hs. Tel: 4500504

AREA X:

US SAN DIONISIO (Pacífico 154) de 08 a 14 hs. Tel: 4550211

US MARIANO MORENO (mendoza 1250) de 08 a 14 hs. Tel: 4552088

AREA XI

CIC de SPURR (esmeralda 1450) de 08 hs a 18 hs. TEL: 4511862.

Tel: 4511862

US ROSARIO SUR (Venezuela 296) de 8 a 14 hs. TEL: 4821625

US VILLA ESPERANZA (beruti 2980) de 8 a 14 hs. Tel: 48136377

Us VILLA SERRA (tarija 1350) de 08 a 14 hs. TEL 4560139

US Rivadavia (estados unidos 503) de 08 a 14 hs. Tel: 4556927