El comunicado de Boca tras el fallo de la justicia por los 13 mil socios

Se siguen sumando capítulos en la previa a las elecciones en Boca. Tras el fallo a favor de la jueza Alejandra Abrevaya a la medida cautelar presentada por la oposición con respecto a los 13 mil socios que votarán en una mesa aparte, desde el club lanzaron fuertes comunicados.

Abrevaya aceptó que los 13.364 socios que denunció la dupla de Andrés Ibarra y Mauricio Macri como irregulares en el padrón voten en mesas apartadas, de las cuales contarán con un veedor para controlar el escrutinio. Por eso, desde el oficialismo, apelaron contra el fallo (que no afectará a las elecciones) con un fuerte comunicado, donde apuntan a que la acción de los candidatos de la oposición como “triste y vergonzosa” y señalan una “connivencia” con la jueza.

Horas después del primer comunicado, el club de la Ribera sacó otro más fuerte, bajo la promesa de “mantener informados a todos los socios, socias y simpatizantes”, donde relevan que: “El abogado que se presenta en representación del señor Ibarra, Javier Medin, no es su apoderado y carece de facultades para actuar en su nombre en esta causa”.

Aunque la frase más letal de la publicación es: “Queda con esto claro que nuestro Club está siendo perjudicado con el accionar no solo de los señores Ibarra y Macri, sino también por el abogado Javier Medin y el señor Ríos que actúan sin tener derecho a hacerlo, y a la señora Jueza Abrebaya a quien pedimos que en las próximas horas resuelva la concesión de la apelación y eleve la causa a la Cámara Civil para que la considere, tal como se lo han ordenado.”

El comunicado

“Continuando con el deseo de mantener informados a todos los socios, socias y simpatizantes del Club Atlético Boca Juniors sobre lo que está aconteciendo en la Justicia relacionado al acto eleccionario que se celebrará el próximo domingo, expresamos: Confirmando lo denunciado por esta Institución en nuestro anterior comunicado donde notábamos una clara preferencia e inclinación de la Señora Jueza Abrebaya hacia los señores Ibarra y Macri, hemos podido saber que: El abogado que se presenta en representación del señor Ibarra, Javier Medin, no es su apoderado y carece de facultades para actuar en su nombre en esta causa. El señor Ríos, que invoca ser representante legal de una Agrupación de nuestro Club, no acompañó ningún documento que acredite sus condiciones de apoderado de esa Agrupación. En la resolución la señora Jueza interviniendo no da ningún fundamento de hecho que justifique dictar una medida cautelar, solo da su opinión sin basarse en hechos y no respetando lo dictaminado el lunes pasado por la Cámara Civil. Es decir, la Señora Jueza Abrebaya que, en el expediente anterior confundió las fechas tomando un calendario del año 2023 por el que correspondía del 2021, ahora da curso a una denuncia y pedido de medida cautelar a dos personas que no son ni el Señor Ibarra ni el representante legal de la Agrupación antes citada. Es decir, le dio curso a un pedido contra el Club Atlético Boca Juniors a dos personas extrañas y sin derecho que los autorice a representar a quienes dicen representar. Presentado el recurso de apelación por nuestro Club ante la Cámara Civil, este órgano pidió a las 17:20 horas la remisión del expediente para resolver la cuestión, habilitando días y horas inhábiles ante la gravedad institucional que produce la medida adoptada en forma ilegítima. La señora Jueza Abrebaya se negó rotundamente a remitirlo hasta este momento que son casi la medianoche del día 15 de diciembre de 2023. Queda con esto claro que nuestro Club está siendo perjudicado con el accionar no solo de los señores Ibarra y Macri, sino también por el abogado Javier Medin y el señor Ríos que actúan sin tener derecho a hacerlo, y a la señora Jueza Abrebaya a quien pedimos que en las próximas horas (en la causa anterior concedió una medida similar a la 1:40 de la madrugada y resolvió un recurso a las 22 horas) resuelva la concesión de la apelación y eleve la causa a la Cámara Civil para que la considere, tal como se lo han ordenado.”

Los detalles de las elecciones en Boca

La votación será en el estadio Alberto J. Armando, popularmente conocido como la Bombonera, entre las 9 y las 18. El oficialismo explicó que en todos los casos el socio debe tener una antigüedad mínima de dos años y la cuota al día (con el mes de noviembre pago). Además, solo serán válidos para votar los carnets emitidos a partir del año 2015.

Los ingresos para votar en las elecciones en Boca

Brandsen e Irala

Brandsen y Palos

Martín Rodríguez y 20 de septiembre

Qué hay que llevar para votar en las elecciones en Boca

DNI (Documento Nacional de Identidad)

Carnet de socio/a

Las categorías habilitadas para votar en Boca

Activos

Vitalicios

Interior

Exterior

Fuente: TN