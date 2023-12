Caputo anunció las medidas del Plan Motosierra: el dólar oficial será de $800

El ministro de Economía Luis Caputo anunció un paquete de medidas que se van a implementar en el corto y mediano plazo, y que buscan reducir drásticamente el déficit fiscal. “Si seguimos como estamos, vamos camino a una hiperinflación. El origen de los problemas siempre ha sido fiscal. Como país, nos hemos focalizado en querer solucionar las consecuencias pero nunca el problema. Hemos sido adictos al déficit”, afirmó Caputo.

“Los problemas de deuda los reestructurábamos y le echábamos la culpa a los que nos prestaban. Si tenemos escalada del dólar le echábamos la culpa a los especuladores. Si implementábamos Precios Cuidados y los problemas seguían subiendo, le echábamos la culpa a los comerciantes”, indicó el titular del Palacio de Hacienda en un mensaje grabado que se emitió a las 19.

“Siempre tuvimos la actividad política de gastar más de lo que se gasta. En los últimos 126 años, en 113 tuvimos déficit. Esta relación entre el déficit y el financiamiento, en la mayoría de los argentinos está rota. La razón de nuestros problemas es gastar más de lo que se recauda”, dijo, para anticipar algunas de las medidas a implementar.

“Lo que venimos a hacer es a solucionar este problema de raíz para no tener que padecer más inflación ni pobreza. Es la primera vez en más de cien años que llega al gobierno un presidente que explica esto y la gente lo vota. Hoy estamos frente a una oportunidad histórica porque un candidato logró que la gente entienda que no hay más plata, que no se puede seguir gastando más de lo que recaudamos”, explicó, para enumerar puntos concretos del paquete de medidas.

1- No se renuevan los contratos del Estado que tengan menos de un año de vigencia.

2- Se decreta la suspensión de la pauta del Gobierno nacional por un año.

3- Conforme la ley de Ministerios, se reduce los ministerios de 19 a 9.

4- Reducción al mínimo la transferencia discrecional del Estado nacional a las provincias.

5- No se licita más obra pública nueva y se cancelarán las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo no haya comenzado.

6- Reducción de subsidios a la energía y al transporte.

7- Vamos a mantener Potenciar Trabajo y a fortalecer las políticas sociales que son recibidas por quienes las necesitan, quitando los intermediarios.

8- Tipo de cambio oficial a 800 pesos y aumento del impuesto PAIS. “Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial que va a pasar a 800 pesos para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para que aumente su producción. Estará acompañado por un aumento provisorio del impuesto país a las importaciones y a las exportaciones no agropecuarias”.

9- Reemplazarán el sistema de importaciones Sira que no requerirá de la aprobación previa de licencias.

Para cerrar su alocución, el ministro de Economía sostuvo: “Heradamos una inflación reprimida”.

“Vamos a estar algunos meses peor que antes. Por esa situación de emergencia el presidente ha pedido complementar medidas de carácter social, duplicando el plan de Asignación Universal por Hijo y un 50% la tarjeta Alimentar”, advirtió.

“De algo podemos estar seguros -remarcó-. Este es el camino correcto. En otro escenario iríamos a mucha mayor pobreza e inflación. Si hacemos los deberes que nunca quisimos hacer, permitámonos soñar con ese país grande que merecemos ser”, finalizó.