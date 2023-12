Perlitas de la transición

Regalo

El martes cuando Federico Susbielles entre al despacho municipal se encontrará con una sorpresa. Además de ir acomodando sus petates e ir reconociendo el lugar, se encontrará con un obsequio de Héctor Gay.

Pese a pertenecer a espacios políticos diferentes, el entrante y el saliente comparten cuadro futbolístico. Es por eso, que quien gobernó los últimos ocho años la ciudad, decidió dejarle a su sucesor un regalo muy especial: un termo y un mate con los colores de Boca Juniors.

“Es un presente con el que Gay sorprenderá a Susbielles. Es el equipo matero personal de Héctor”, confió un indiscreto que está al tanto de la “sorpresa”.



Mesas

Así como Gay dejará su mate, un todavía funcionario de Alsina 65 ya les comunicó a enviados del gobierno entrante que retirarán mobiliario personal de la exsenadora Nidia Moirano que hoy es utilizado en la Sala Estomba.

“Estas mesas son de Nidia, no son del Municipio. Así que las vamos a retirar”, dijo un joven que estaba desarmando su escritorio. Sin embargo, tuvo un gesto de buena voluntad: “Si las necesitan unos días, se las prestamos. Después, mandamos un flete y nos las llevamos”.



Diploma

El pasado viernes, minutos antes de las 20 en el Parque Noroeste, el intendente electo Federico Susbielles recibió el diploma oficial que le acredita su nuevo puesto en la gestión comunal.

Al lugar asistieron más de dos mil vecinos y vecinas. El primero que allí habló fue Marcelo Feliú, quien tuvo en custodia el diploma desde el martes cuando lo retiró en La Plata, hasta ese día. Luego lo hicieron un grupo de mujeres, de diferentes edades y de diversos barrios.

Tras ellas, tomó la palabra Luis Calderaro, el futuro Jefe de Gabinete, quien destacó que el diploma de intendente electo es un “contrato de amor” y que “nada define más a Fede que el hecho de haberse quedado trabajando, en lugar de ir al acto de entrega, y que sean los vecinos quienes se lo otorguen”.

Susbielles, en su breve discurso, invitó a hacer grande a Bahía: “No vamos a hablar de la herencia, no vamos a poner excusas, no vamos a ser mediocres. Queremos ser felices en la ciudad que amamos. Hagamos grande a Bahía Blanca. Quiero agradecerles a todos por su aporte. Me marcaron las críticas y me ayudaron a mejorar”.



Delegaciones

En los últimos días, el intendente electo Federico Susbielles presentó formalmente a los nuevos delegados, personas clave a la hora de la gestión barrial de cualquier gobierno municipal.

Martin Jasson será responsable de la delegación Centro; Lisandro Arrigoni estará a cargo de Altos; Facundo Romero en Las Villas; Leonardo Garnica en Villa Harding Green; Lucia Velaustegui en Ingeniero White; Gianluca Schmir en Villa Rosas; Fernando Herrera en Noroeste; Adrián Macre en Norte; Lorena Berardi en Sequicentenario; Fabián Fabrizzi en General Daniel Cerri; y finalmente, Favio Angelini estará a cargo de la delegación de Cabildo.

Algunos datos de color a tener en cuenta. Hay dos mujeres entre los delegados, cosa poco habitual a pesar de transitar el siglo XXI. Además, uno de los delegados, Gianluca Schmir, tiene solo 26 años. Por otra parte, dos de ellos, Lorena Berardi y Leonardo Garnica, son fomentistas.

Y, por último, Lisandro Arrigoni, hijo de Carlos, recordado dirigente gremial de los trabajadores de televisión, es un símbolo para el sector donde tendrá jurisdicción, ya que el barrio de Prensa, por el que su papá tanto trabajó. Fue uno de los que más hizo crecer ese sector.

En cuanto al trabajo en el territorio propiamente dicho, cabe destacar que la nueva delegación Altos abarcará aproximadamente desde el Dow Center a la rotonda de la Ruta 51 y de Cabrera a Juan Manuel de Rosas. Otro cambio importante es que los barrios Villa Bordeu y Los Chañares ahora estarán bajo la órbita de la delegación Sesquicentenario y no de Cerri.

El objetivo es que se sean el “fronting” de Susbielles y “atajen” todos los penales que puedan.



Rancho aparte

Los tres diputados bahienses que formaban parte de un mismo bloque de Juntos por el Cambio decidieron romper y ya no compartirán espacio político.

Lorenzo Natali, siempre bajo el influjo de Emilio Monzó, formará parte del Bloque UCR + Diálogo. Allí también recalaron radicales de la región como Emiliano Balbín (Salliqueló) y Anahí Bilbao (Laprida).

En el PRO “puro”, en tanto, se quedó Fernando Compagnoni, hombre cercano a la “mesa chica” amarilla de Alsina 65 los últimos ocho años. Ese espacio será conducido por Agustín Forchieri, hombre del “Colo” Santilli.

Por último, Natalia Dziakowski integrará un bloque bautizado “Acuerdo Cívico”, conformado por margaritos -como la bahiense- y por radicales “díscolos”.

Todos deberán interactuar con el flamante presidente de la Cámara Alejandro Dichiara que, como se mencionó, luego de intensas negociaciones llegó al máximo sillón de la legislatura.



Un ratito más

Juan Pedro Tunessi sigue siendo prosecretario del Senado de la Nación. Pese al cambio de autoridades, el bahiense decidió permanecer incólume en su puesto hasta que haya una orden en contrario y se voten nuevas autoridades

Su decisión causó polémica, ya que los peronistas sí presentaron la renuncia ante Victoria Villaruel. Los tres que dejaron los cargos fueron la presidenta provisional Claudia Ledesma Abdala; Marcelo Fuentes, secretario parlamentario y María Luz Alonso, secretaria administrativa.

En el entorno de Tunessi explican que mientras no se voten nuevas autoridades (podría ser a fines de febrero), pueden seguir ostentando sus cargos. Otros, en cambio, sostienen que es de “estilo” presentar la renuncia ante el cambio de gobierno porque sus mandatos están “vencidos” por obvias razones.

Como cuando éramos chicos y no queríamos que se termine el juego cantábamos: “No nos vamos nada, que nos saquen a patadas”…