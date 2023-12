Las Leoncitas perdieron contra Países Bajos en la final del Mundial Junior

En mayores o juveniles es el clásico del hockey femenino, porque se trata del duelo entre la 1 y la 2 del ranking. Argentina y Países Bajos protagonizan hace años los partidos más importantes del hockey sobre césped femenino y lo hacen en todas las categorías. De hecho, en las instancias finales de los Mundiales, Juegos Olímpicos o Pro Leagues suelen aparecer estos dos seleccionados. Y en la definición de la Copa del Mundo Sub 21 desarrollada en Santiago de Chile otra vez se cruzaron ambos conjuntos y el triunfo quedó en manos de las europeas por 4-1 en los shootouts luego de haber igualado 2-2 en el tiempo regular.

Después de un primer cuarto de estudio, cuya similitud se podría asemejar a una apertura en una partida de ajedrez, Las Leoncitas salieron con todo en el segundo período de 15 minutos. Tanto es así que se hicieron con el dominio de la bocha, fueron para adelante, aprovecharon unos errores defensivos contrarios y generaron dos corners cortos a favor. Y en ese momento apareció la pizarra del entrenador Juan López, dado que el equipo armó dos jugadas con salidas a diferentes bases: Zoe Díaz abrió el marcador y luego Valentina Raposo, la capitana y jugadora con mayor presencia en las Leonas (fue subcampeona olímpica), amplió la cuenta.

Sin embargo, el encuentro no estaba liquidado ni mucho menos. De hecho, sucedió todo lo contrario, porque Países Bajos volvió de los vestuarios con otro ímpetu: se hizo cargo de la posesión, metió atrás a las argentinas, desequilibró con las delanteras por los costados y, para colmo, contó con una cuota de suerte. Mikki Roberts, la segunda goleadora del torneo con 10 tantos, igualó el resultado también a través del corto (uno en el tercer cuarto y otro en el cuarto. Este último cuando restaban tres minutos para la chicharra).

La diferencia estuvo en los shootouts

A diferencia de las semifinales, esta vez Argentina no tuvo suerte en los penales australianos. Tanto es así que Mercedes Artola, figuras contra Bélgica, no pudo hacer mucho ante la precisión neerlandesa y no paró ninguna. Por el contrario, las lanzadoras nacionales fallaron dos de sus tres disparos (erraron Díaz y Raposo; marcó Pagella) y terminaron perdiendo por 4-1.

“Esperaba la entrega del equipo, el juego y la unión. El partido fue muy parejo, estoy orgulloso de las chicas. Llegamos sin competir, nos metimos en la final y la perdimos por muy pocos. Entregamos todo, lo hicimos con mucha armonía y estoy agradecido con ellas. Un 2-0 con Países Bajos no es suficiente, hubo un fallo en el segundo gol de corto de ellas y el hockey internacional es muy parejo. Estuvimos a la altura pero hoy no nos tocó en los penales“, dijo el entrenador.

Fuente: Olé