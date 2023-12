Un campeón del mundo en Qatar reveló por qué no jugó en Boca

Thiago Almada, quien se consagró en el Mundial de Qatar con la Selección argentina, reveló que estuvo cerca de jugar en Boca, pero un problema de salud hizo que el pase no se concretara.

El futbolista llegó a Vélez a los cinco años hasta que Gabriel Heinze lo puso en primera. Sin embargo, antes de llegar al Fortín, pudo haber vestido la camiseta azul y oro.

“Entrené en River, en Argentinos Juniors. Fui a fichar a Boca, me había llevado Maddoni, me saltó un soplito en el corazón y no pude. Después se me desapareció, era un soplito normal”, contó el jugador del Atlanta United de la MLS a ESPN.

Consultado sobre la posibilidad de ir a Boca, Almada fue tajante. “Ahora quiero ir a Europa. Quizá más adelante, pero por ahora no”. Y, en ese sentido, manifestó que sus preferencias pasan por llegar a “la Premier League o a la Liga de España”.

Con información de TN