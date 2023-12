Riquelme encabezó una marcha y alertó a los hinchas

El candidato a presidente de Boca Juniors y actual vicepresidente del club, Juan Román Riquelme, se sumó el domingo a los hinchas que se movilizaron desde Parque Lezama hasta La Bombonera, en repudio a la suspensión de las elecciones en el Club de la Ribera, que deberían haberse llevado a cabo este 3 de diciembre.

Desde las 16, simpatizantes del club azul y oro -que apoyan a la fórmula de Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal- empezaron a congregarse sobre la avenida Martín García para dar inicio a la caravana. Casi de manera unánime, los fanáticos del Xeneize llevaron consigo elementos vinculados a Boca: desde pilusos azules y amarillos junto a casacas tanto viejas como actuales hasta banderas con la figura de Riquelme y fuegos artificiales con los tonos del club.

Además de exhibir pancartas, los simpatizantes boquenses entonaron también canciones de cancha junto a cánticos en contra del expresidente Mauricio Macri, compañero de fórmula de Andrés Ibarra. “Aunque Macri no quiera, vamos a votar”, fue una de las melodías que más resonaba, copla que tiene cierta similitud con un irónico spot de campaña del oficialismo que se hizo viral en la mañana del domingo a través de las redes sociales.

“Lo único que no quieren es votar. Las encuestas les dieron todas en contra, incluso las que hicieron ellos. Queremos ejercer nuestro derecho al voto y proclamar a Román como presidente. Ellos lo único que quieren son injusticias e intervenir al club”, alegó un socio xeneize en declaraciones a C5N. “Hoy tendría que estar votando yo y el mafioso de Macri no me deja. Que nos dejen votar. Tienen miedo porque saben que Riquelme gana”, insistió otro hincha en TN.

Las palabras del vicepresidente de Boca a los hinchas: “Vienen a intervenir el club”

“Hoy nos quitaron la posibilidad de disfrutar de un gran día. Hoy teníamos que votar. Hoy tendríamos que disfrutar de una fiesta. El club es de todos ustedes. Y lo único que tenemos que entender es una cosa: el club es de ustedes. No nos pueden intervenir el club”, dijo Riquelme al comenzar su discurso.

“Les pido por favor, no podemos dejar de ninguna manera que nos intervengan el club”, reafirmó. E insistió: “Es lo que quieren. No quieren otra cosa. El señor [Mauricio Macri] va a camino a hacerlo”. “Lo único que está claro es que el club es de todos los hinchas. No solo de los socios, también de los millones de hinchas que tenemos. Yo me siento orgulloso de ser un hincha más como ustedes”, coronó Riquelme dar por finalizada la convocatoria.

