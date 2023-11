TN: le pegaron dos tiros en plena carrera al auto de Leonel Pernía

La categoría de automovilismo deportivo Turismo Nacional denunció hoy que el auto del piloto Leonel Pernía, ganador del campeonto 2023, recibió dos disparos de bala durante la carrera del fin de semana pasado en Viedma (Río Negro).

La noticia, que circuló en forma de rumor durante toda la semana, fue confirmada hoy por el propio piloto y la categoría, durante una conferencia de prensa (ver video y comunicado abajo).

Uno de los impactos de bala sobre el Ford Focus de Pernía fue descubierto durante la verificación técnica posterior a la carrera. El segundo impacto se descubrió cuando el auto volvió al taller del equipo y comenzó a ser revisado por los mecánicos.

“Como dije en la conferencia, me enteré después de la carrera. Me tiene shockeado porque es algo que supera todo lo imaginado. Igualmente, lo importante es que tengo el respaldo de todas las categorías y del mundo del automovilismo, que se ve tan preocupado como yo, eso me da tranquilidad y ahora hay que dejar que la Justicia actué”, declaró Pernía.

Tanto Pernía como el Turismo Nacional no brindaron detalles acerca del origen, las circunstancias o los motivos de este atentado. Hay más información en la galería de fotos, el video y el comunicado de prensa, acá abajo.

Fuente: LB24 / Motor 1.