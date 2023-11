Le robaron la moto a mano armada: estaba entregando un pedido

Un motociclista que trabaja como cadete fue despojado de su moto a mano armada la noche del jueves, un hecho que quedó filmado y que fue denunciado en la Comisaría Quinta de la ciudad.

La víctima, que se identificó como Damián, relató a La Brújula 24 que tras entregar el pedido se le acercaron dos sujetos, uno de ellos con un arma de fuego, lo hicieron arrodillarse y le exigieron entregar el dinero y la moto.

“Uno me agarró por el cuello y me arrodilló y me tiene así mientras se acerca el compañero, todo esto diciéndome que me quede tranquilo. Le pedí que no sacara el celular ni la mochila de Pedidos Ya. Después se van por calle Líbano”, dijo el afectado.

Los asaltantes se llevaron así la moto Gilera 110, que Damián había comprado hace un año, luego estar tres años trabajando como delivery con bicicleta. Esa era el último pedido que entregaba esa noche antes de retirarse a su casa.

El hecho ocurrió cerca de las 22:15 del jueves y al día siguiente, junto con otros cadetes, Damián hizo un recorrido por la zona tratando de localizar el vehículo, pero no lograron encontrarlo.

El joven hizo la denuncia en la Comisaría Quinta, donde ya se inició una investigación.