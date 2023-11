Trucco hizo su primera pole en el TC

Juan Martín Trucco (Dodge) ganó la clasificación del Gran Premio Lusqtoff en el marco de la 4ª fecha de la Copa de Oro RUS del Turismo Carretera que se disputó hoy en Toay. El piloto del Di Meglio Motorsport consiguió su 1ª pole position en la “máxima”. Juan Cruz Benvenuti (Torino) y Agustín Canapino (Chevrolet) completaron el trío multimarca.

En una ajustadísima tanda cronometrada –con 32 autos encerrados en el segundo de clasificación- el piloto de Tres Algarrobos sumó primeros 2 puntos del fin de semana en la búsqueda de asegurar su clasificación a la Copa de Oro mediante el sistema de los “3 de último minuto (le sacó 30 puntos a Leonel Pernía con 45 en juego).

“Lindo momento. Contento por cómo estamos terminando el año. Salió una vuelta espectacular. Sabía que no iba a ser fácil porque se había levantado viento. Noté en los entrenamientos que se podía aprovechar la succión, pero también que perdía algo de rendimiento. Así que me la jugué solo y me salió bien”, manifestó flamante poleman del TC.

A solo 0s147 quedó Juan Cruz Benvenuti que completó su mejor producción de la temporada con el Torino de la Asociación de Concesionarios Renault. “Si veía los tiempos en los entrenamientos me quería ir a mi casa. Pero el equipo trabajó muchísimo y conseguimos este gran resultado que es una alegría en un año muy difícil”, manifestó el piloto patagónico.

Por su parte, Agustín Canapino finalizó 3º y cerró, de esta forma, su mejor clasificación desde su regreso al TC en la 10ª fecha de la temporada. “Feliz por el resultado porque es fruto de un gran trabajo del JP Carrera. Ojalá que mañana podamos pelear por la carrera”, declaró el Titán que buscará volver a la victoria antes de emprender su retorno a Estados Unidos para afrontar el 2024 en el Indy Car.

La lucha por la Copa de Oro

Entre los pilotos que forman parte del minitorneo, Germán Todino (Dodge) fue el mejor posicionado en el 4º lugar. El piloto de Rivera se había quedado con la pole position provisional, hasta que fue superado por los 3 primeros. Detrás de él finalizó Mariano Werner (Ford), líder de la Copa de Oro con una diferencia de 40 puntos sobre Julián Santero (Ford) que cayó al puesto 32 en su peor clasificación del año.

Además de Santero, entre los principales rivales de Werner en la lucha por el título, Santiago Mangoni (Chevrolet), que marcha 3º en el minitorneo, clasificó en el 9º lugar. Mientras que Valentín Aguirre (Dodge), 4ºen la tabla de posiciones, debió recargar 6/10 por el cambio del motor y cayó a la 39ª posición. Fuera de ese lote, el pigüense Sergio Alaux (Chevrolet) culminó 20º.

Clasificación TC – Toay – 14ª fecha

Pos. Piloto Mca. Tpo./Dif. 1 Trucco, J. M. D 01;14.658 2 Benvenuti, J. C. T 0.147 3 Canapino, A. Ch 0.193 4 Todino, G. D 0.232 5 Werner, M. F 0.241 6 Mazzacane, G. Ch 0.273 7 Quijada, M. D 0.275 8 Craparo, E. D 0.300 9 Mangoni, S. Ch 0.353 10 Ciantini, D. Ch 0.369 11 Urcera, J. M. T 0.380 12 Ebarlín, J. J. Ch 0.390 13 Ledesma, C. Ch 0.548 14 Agrelo, M. D 0.551 15 Pernía, L. Ch 0.564 16 Álvarez, S. D 0.576 17 Landa, M. T 0.595 18 Castellano, J. D 0.633 19 Ponce De León, G. F 0.648 20 Alaux, S. Ch 0.665 21 Risatti, R. Ch 0.675 22 Vázquez, M. D 0.712 23 Trosset, N. F 0.734 24 De Benedictis, J. B. F 0.758 25 Ardusso, F. Ch 0.767 26 Lambiris, M. F 0.793 27 Ferrante, G. D 0.798 28 Bonelli, N. F 0.800 29 De Carlo, D. Ch 0.869 30 Spataro, E. F 0.890 31 Fritzler, O. F 0.946 32 Santero, J. F 1.007 33 Jakos, A. Ty 1.060 34 Ugalde, L. T 1.073 35 Della Motta, F. F 1.139 36 Cotignola, N. T 1.152 37 Rossi, M. Ty 1.178 38 Krujoski, CH. D 1.207 39 Aguirre, V. D 1.208 40 Catalán Magni, J. T. F 1.257 41 Carinelli, A. D 1.286 42 Fontana, N. T 1.813 43 Mulet, L. D 1.939 44 Serrano, M. Ch 1.946 45 Micheloud, G. Ch 2.058 46 Ruggiero, A. F 2.567 47 Candela, K. T 21.204 48 Londero, A. T ST 49 Garbelino, J. D ST

Fuente: LB24 / Solo TC.