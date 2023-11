Luis Brandoni en la mesa de Mirtha: “Es la primera vez que no voy a ir a votar”

El actor y político Luis Brandoni fue uno de los invitados de La Noche de Mirtha donde la conversación giró en torno al inminente balotaje presidencial en Argentina. En un momento candente de la charla, Brandoni sorprendió a todos al declarar: “No voy a ir a votar”.

La revelación se desató cuando Mirtha fue directo al grano de un tema por demás sensible: “Decime Luis, ¿vos estás enojado con Mauricio Macri por las críticas que le hizo a los radicales?”, a lo que Brandoni respondió que estaba “disgustado por otras cosas también”. Y añadió: “Yo creo que está en una situación muy complicada que no debería estar padeciendo, entonces esto probablemente lo lleve a cometer algún error”.

En ese momento, se sinceró con los presentes y con los televidentes: “Yo voy a decir aunque no me lo preguntaron, no voy a votar, ya voté por quien quería y esto es el resultado de la decisión de la mayoría de personas”.



Brandoni, con más de 80 años de edad, enfatizó su derecho a no votar, mencionando que esta sería la primera vez que se abstendría de hacerlo. “No voy a votar en quien no creo”, recalcó.

Aunque Mirtha Legrand expresó su opinión de que debería ejercer su derecho al voto, Brandoni mantuvo su posición: “El voto es mío y lo quiero preservar, no voy a votar a alguien de quien no puedo hacerme cargo”.

Con información de Minuto Uno