Messi ganó su octavo Balón de Oro

Lionel Messi fue premiado este lunes con el premio Balón de Oro, el octavo galardón de su carrera. En el evento realizado en París, ciudad de la que se despidió el 10 de la selección tras culminar su contrato con el PSG.

A sus 36 años y en el día del cumpleaños de Diego Maradona, Messi competía con otros 29 futbolistas destacados del mundo en busca de consagrarse como el mejor del planeta tal como ocurrió en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021.

“Nunca imaginé haber tenido la carrera que tuve, haber conseguido todos mis objetivos y todo en el fútbol, es muy difícil eso. Tuve la suerte, como dijo Aitana, de estar en el mejor club del mundo, y eso hizo que gane muchos títulos y premios individuales. Tuve muchas derrotas duras con la Argentina, donde tuve momentos en donde no se me daba. Conseguí la Copa América y el Mundial, que era lo que me faltaba, y estoy orgulloso de no haberme quedado en el intento y de haber conseguido lo que conseguí”, aseguró tras recibir el premio.

“Quiero hacerle una mención a Diego. No hay mejor lugar para desearle un feliz cumpleaños, rodeado de gente que le gusta el fútbol, como le gustaba a él. Donde quiera que estés, feliz cumpleaños. Esto también es para vos. Lo comparto con vos y con toda Argentina”, expresó en el escenario.

El argentino se consolida como el mayor ganador histórico del Balón de Oro con esta octava estatuilla, tres más que el portugués Cristiano Ronaldo, quien en esta edición 2023 es uno de los grandes ausentes junto con el brasileño Neymar.

“Quiero agradecer a toda la gente que me votó y que me hizo ganador de este premio. A los compañeros de la selección argentina. Hoy puedo estar acá gracias a mis compañeros. Esto es un regalo para todo el grupo, toda la gente. No me quiero olvidar de Haaland y de Kylian (Mbappé) por todo lo que consiguieron”, dijo en su discurso.