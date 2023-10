“Tenemos destino de ciudad grande, vamos a convocar a todos para gobernar”

El intendente electo Federico Susbielles, de Unión por la Patria, celebró la victoria en las elecciones. En un eufórico discurso ante decenas de militantes, refirió que “en un día muy especial, en una fecha especial porque se cumplen 40 años de democracia”.

Y agregó: “Quiero agradecer muy especialmente a todas las autoridades de mesa que estuvieron desde temprano, y a los fiscales de todas las fuerzas políticas que cuidaron los votos. A los equipos docentes, a las fuerzas de seguridad y a la gente del correo. Y a toda la ciudadanía de Bahía Blanca que expresó lo que Bahía Blanca es, una ciudad de respeto y buena convivencia. Sobre esas bases es que vamos a construir la Bahía que viene”.

En esa misma línea, sostuvo que “en segundo lugar quiero agradecer a todos los que han sido parte de este proceso. Es imposible no acordarme de mi mamá Liliana, de mi abuelo, de mis tíos, que me formaron con valores muy firmes de respeto. Quiero agradecer también a Laura, a Luisina, José y Lúa. Uno muchas veces les ha quitado tiempo en estos años”.

Más frases de Federico Susbielles, luego de conocida la victoria en las elecciones:

“Muchos que me han ayudado a través de la crítica, marcándome lo que tenía para corregir, me han ayudado a mejorar, a ser mejor persona. Yo valoro cada consejo, es algo que pienso hacer toda mi vida”.

“Quiero agradecer especialmente en estos 4 años de trabajo a los más de 300 técnicos e instituciones que fueron parte de más de 20 foros que construyeron una propuesta, en la que pensamos en cómo transformar la ciudad”.

“Estoy muy emocionado por el despliegue que se hizo entre las PASO y las generales, le agradezco a cada compañero, a cada militante y a cada vecino independiente que fue casa por casa a construir esa mayoría que nos permitiera tener la posibilidad de gobernar Bahía Blanca”.

“La victoria no da derechos, hay que abrir más que nunca los brazos, hay que ser más humildes. Hay una frase que me gusta mucho que dice que la victoria y la derrota son dos impostores que hay que tratar con igual indiferencia. Por eso, más allá del resultado, lo que siempre importante es el proceso, trabajar poniendo el cuerpo, pensar en hacerle bien al otro. La construcción siempre es solidaridad y amor y por ahí vamos a construir”.

“Quiero decir también que el desafío es colectivo, vamos a tener como espacio una responsabilidad muy grande, no hay honor más grande que poder representar los intereses de tus vecinos, de transformar la realidad. Y la silla que ocupamos como funcionarios es una silla que no nos pertenece, es de los vecinos y vecinas que me prestan para los represente. Ese es el espíritu que tenemos que tener”.

“Lo que viene es importante y desafiante para la ciudad. Hubo un grupo de bahienses que supo darle una estirpe de enorme ciudad, pero que aparte de pensar esa gran ciudad tuvo peso político, que supo juntar a la producción, la industria y el trabajo. Todos sabemos que hoy estamos muy lejos de ser esa ciudad, tenemos un enorme desafío por delante”.

“Tenemos en claro que el desafío que viene no es de un intendente, es de toda la ciudad. Por eso vamos a convocar con muchísima amplitud, a todos, porque solo poniendo lo mejor de nosotros y aportando nuestras mejores mentes, vamos a poder hacer lo que realmente necesitamos para tener otra vez destino de ciudad grande”.

“No tengo dudas que el 11 de diciembre empieza la construcción de una ciudad que va a ser grande nuevamente”.