“Después de tomar un fernandito apareció en la cama y me empezó a pegar con el bastón”

En las últimas horas se vivió un momento de máxima tensión en el barrio San Martín, cuando un sujeto llamado Juan Alberto Riquelme, de 54 años, fue arrestado en medio de un ataque de furia.

Tal como informó La Brújula 24, fue poco antes de las 6 de la mañana en Fitz Roy al 1500. Riquelme causó daños a un vehículo estacionado, usando un bastón ortopédico de aluminio. Según se informó, previamente se había juntado a tomar fernet en dicho domicilio con Carlos Sandro Reyes, a quien terminó agrediendo.

Aún en la comisaría Primera, el damnificado habló al respecto con el móvil de la emisora. “Estábamos compartiendo una buena charla y me agarró sueño, me fui a acostar y le dije que se quedara en el comedor. Cuando me levanté lo vi que estaba acostado en el sommier mío, con los pies afuera, entonces me volví a acostar y me golpeó la oreja. Me pegó con el bastón, me cagó a trompadas y después le rompió el auto a mi mejor amigo. Pero no tuvimos ninguna discusión, ni pelea, nada”.

“Estaba Riquelme y llegó mi amigo a saludarme –Claudio Costa, dueño del auto-, pero se fue para su casa. Él no es de compartir con gente, se toma el palo y se va”, recordó.

Y agregó: “Yo me levanté, no recuerdo bien a qué hora, y lo veo acostado en la cama, destapado. Entonces cuando yo me duermo siento que me pega en la oreja. Pero no soy gay ni nada, no tengo nada que ver con eso, lo que pasa es que yo duermo en el rinconcito, no ocupo toda la cama”.

“Fernandito tomamos, pero yo no puedo tomar alcohol porque estoy con psiquiatra”

En esa misma línea, Reyes comentó que ante la violencia del agresor se escondió dentro del vehículo de su amigo. “Rompió el parabrisas, la ventana, los espejos. Yo tengo dos casas, una adelante y otra atrás. Cuando entra el auto –Costa– yo le abro el portón y después cierro la reja. Mi amigo entró, saludó y se fue, porque no se banca la junta”.

“Ya cuando le rompió el auto la policía estaba en casa, fue como a las 5 de la mañana, pero no me acuerdo bien. La verdad no sé por qué me agredió. Yo le decía ‘pará, ¿qué te hice Riquelme?’, pero no me contestaba nada”, indicó.

Y dijo que “me mostró las cicatrices que tenía de la cadera, pero en otro momento caminaba lo más bien. Estuvo detenido dos años, según me contó, yo lo conocí en la Escuela 9 de Tiro Federal, lo que pasa que hacía muchos años que no lo veía”.

“Yo no lo toqué en ningún momento, nada más lo vi durmiendo y lo dejé que descanse. Lo perdono, pero en mi casa no lo quiero ver nunca más”, consideró.