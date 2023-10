“Las deudas de droga se pagan”, el mensaje en la casa atacada con una molotov

En calle Castelar al 2100, de Villa Soldati, arrojaron una bomba molotov en la puerta una casa. Tal como informó La Brújula 24, ahora el caso es investigado por la policía.

En esa vivienda vive una pareja compuesta por un joven de 26 años y una mujer de 35, quienes debieron ser hospitalizados a causa de la inhalación de humo.

Esta mañana, el móvil de la emisora tomó contacto con el propietario del inmueble, quien por cuestiones de seguridad prefirió no dar su nombre públicamente. “A mi me comentaban los vecinos que tenían miedo, porque ya habían escuchado gritos, amenazas, gente que venía reclamando una deuda, intuyo por droga”.

“Les decían que la droga se pagaba, que con nosotros no se jorobaba”, dijo indignado.

Y agregó: “Yo la había alquilado para una mujer y una criatura, pero aparentemente vivía con un hombre. No se si será la causa del problema o no, pero con todos estos antecedentes hablamos con las garantías y nos habían dicho que se iban a ir”.

“Incluso hace 3 o 4 meses me llamaron para ver si podían voltear la puerta porque la chica no respondía. Pensé que había podía ser monóxido, pero fue aparentemente un intento de suicidio. Me pagaban el alquiler, bien, pero ahora se complicó”, relató.