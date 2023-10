Marchan en Bahía para pedir justicia por el crimen de Verónica Aban

Una nutrida marcha en reclamo de justicia por el crimen de Verónica Aban tuvo lugar esta mañana en el centro de Bahía Blanca. Según pudo averiguar La Brújula 24, de la misma participaron distintas agrupaciones como Acción Feminista y el Polo Obrero.

Familiares y amigos de la joven asesinada en Hilario Ascasubi se desplazaron en las inmediaciones de la Plaza Rivadavia para luego acercarse a la Fiscalía ubicada en la primera cuadra de calle Moreno. De acuerdo a lo manifestado públicamente, están disconformes con la investigación.

Cabe mencionar que la familia decidió contratar los servicios del abogado Luciano Peretto, el mismo que representa a la madre de Facundo Astudillo Castro. Ahora los allegados de la víctima comenzaron a repetir que detrás de todo estaría la policía de Villarino y no descartan que los uniformados sean los autores del crimen. Y afirman que la Justicia “está tapando todo”.

Verónica Aban tenía 36 años cuando fue asesinada. Su cuerpo fue hallado en la casa que estaba construyendo calle 16, entre 21 y 23, de Ascasubi.

Olga, hermana de Verónica, dialogó con el móvil de la emisora y resaltó que “me llamaron el martes para avisarme que llegaron las pericias, pero no había ningún ADN extraño. Cuando desde un principio se habló de un homicidio violento. ¿Cómo puede ser que pase esto?”.

“Han hecho mal el trabajo evidentemente, o lo hicieron a propósito. Yo desde un principio sospechaba que algo estaban ocultando, me están tapando información”, consideró. “No puede ser que ningún vecino haya escuchado nada, y encima da la causalidad que ese día había salido la ambuilancia en ese momento, pero no salió nadie en el pueblo, es raro”.

“La Justicia argentina me da asco, no puede ser que siempre se apañe a los asesinos y a los violadores”, manifestó con indignación. Y en otro tramo de la nota aseveró que “mi hermana habrá visto algo groso esa noche, algo en lo que estuvieron metidos la policía o los políticos. La verdad no me sorprende que pueda haber pasado algo de eso”.

