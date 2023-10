Una panelista que se fue volvería con Carmen Barbieri

Es lunes y ella no podía faltar. Llega una nueva columna de la periodista Laura Ubfal.

“Tanto la cena de Chiquita –por Mirtha Legrand– que fue liderando y Jésica Cirio por el otro fueron dominando la semana. Si le creés o no le creé, todo es para anilzar y para ver, con las elecciones por delante. El reportaje de Georgina fue fuerte, obviamente nadie se va a incriminar, es lógico”.

Burlando, abogado de Jésica Cirio: “Se van a asombrar en Tribunales”

El pasado sábado, durante la emisión del programa “La última cena” conducido por Alejandro Fantino, el abogado Fernando Burlando abordó la situación legal de su cliente, Jesica Cirio, quien se encuentra bajo la imputación de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Burlando destacó en la conversación: “En ese matrimonio, la persona fuerte desde el punto de vista económico es Jesica”. Ante la expresión de escepticismo de Luli Fernández, Burlando respondió enfáticamente: “No es una cuestión de creerlo, es una cuestión de probarlo, y yo, con una declaración jurada, te lo pruebo; es sencillo”.

Cuando Luli Fernández continuó cuestionando esta afirmación, Burlando sostuvo: “En el caso de Jesica, su patrimonio viene de antes de conocer a Martín (Insaurralde)”, y no dudó en agregar: “Cuando se vean los números de Cirio, vamos a decir ‘qué bol… fuimos'”.

Además, el abogado reveló que la controversia en torno a una cuenta en Uruguay, relacionada con la división de bienes, es “totalmente falso” y subrayó la seriedad de las autoridades uruguayas en asuntos de lavado de dinero: “Me llaman de Uruguay, donde hay una fiscalía especializada en temas de lavado, y ellos son muy cuidadosos con estos temas”.

Finalmente, Fernando Burlando concluyó su intervención con una defensa apasionada de Jesica Cirio: “¿Quién en este país puede dudar que la herramienta de vida de Jesica Cirio fue la lucha y su trabajo? ¿Quién puede dudar que tiene una inteligencia diferente y que lo que ha hecho de su profesión es una transformación empresarial?… Más de uno en Tribunales se van a asombrar cuando vean lo que ha trabajado Jesica antes de estar con Martín Insaurralde”.

Una panelista que se fue volvería con Carmen Barbieri

Carmen Barbieri se prepara para su debut en eltrece, programado para el próximo 30 de octubre a las 9 de la mañana y hasta las 10.45, y está armando su equipo de trabajo en base a las decisiones de la producción de Esteban Farfán, en acuerdo con el canal.

En este contexto, regresa a la emisora Luli Fernández, quien hace algún tiempo optó por dejar su silla en “Socios del Espectáculo”. Según sus propias palabras en ese momento, su decisión se basó en el deseo de disponer de más tiempo para su hijo y explorar otros proyectos laborales.

No obstante, más allá de estas declaraciones, se rumoreaba que Luli no se sentía cómoda compartiendo chismes, especialmente cuando involucraban a personas cercanas. En su despedida, expresó: “Lo importante es poder irse bien de los lugares. Me divertí un montón, me desintoxiqué de un montón de gente alrededor que a veces uno piensa que son amigos y demás. Hubo mucho ofendido, pero salí bastante airosa”.

Además, Luli Fernández añadió: “La verdad es que yo quiero conducir, lo he hecho en otras oportunidades. Por eso, sabía que el período de panelismo tenía un principio y un fin. Sé que va a surgir lo mejor cuando tenga que surgir. Quiero disfrutar más de mi hijo, de mi familia. Teniendo la dicha de poder hacerlo me parece que es una bendición enorme”.

Luli fue invitada en este sábado a “La última cena” de Alejandro Fantino y estuvo muy picante contra Fernando Burlando (recordemos que ella es mujer de un abogado, Cristian Cuneo Libarona) quien defiende a Jesica Cirio.

OTROS NOMBRES PARA EL EQUIPO DE CARMEN

Sole Solaro, que ya está haciendo móviles en “Mañanísima” se queda en el equipo para el pase a eltrece, igual que el especialista en análisis gestual, Hugo Lescano y quieren al doctor Guillermo Capuya, para sumarse al staff que ya integra Estefi Berardi.

