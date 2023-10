“Me sobra gente para gobernar”, destacó Oscar Liberman

El candidato a intendente de La Libertad Avanza, Oscar Liberman, pasó esta mañana por el estudio central de La Brújula 24.

Invitado al programa “Bahía Hoy”, programa que conduce el periodista Germán Sasso, el referente libertario habló de todo.

Primero, el economista dijo que “quedan dos semanas largas de campaña y estamos muy tranquilos, lo nuestro es casi una no campaña, es trabajar sobre esos proyectos que presentamos ayer, es recorrer la ciudad. Era algo que íbamos soltando en cuotas, que ya veníamos trabajando”.

“Nuestra organización y lo que queremos hacer depende de eso, son 16 instrumentos para seguridad, educación, para obra pública. Y la estructura que vamos a hacer del municipio y nuestro programa se basa en esos instrumentos”, apuntó.

En las últimas horas, el equipo de La Libertad Avanza que encabeza Liberman en Bahía presentó un programa de gobierno basado en “Bahía Blanca, capital de la economía del conocimiento, ciduad de diálogo, abierta a sus barrios, pavimentada, sostenible, de desarrollo eficiente y con acceso equitativo al hábitat, habitable y con seguridad hídrica, de la convivencia segura, de la salud, de la cultura y deporte, del desarrollo económico, de desarrollo social, de la movilidad sustentable, del bienestar y salud animal y de gestión municipal”.

Consultado respecto de la formación de su equipo, indicó que “me sobra gente, tenemos opciones para elegir. Hay dos tipos de acercamientos, del que viene a saludarte porque te fue bien, pero no es este caso”.

“Nuestra propuesta es muy concreta, no cualquiera se puede sentar a cualquier cosa. Queremos recuperar las medidas con fundamentos técnicos. Algunos nos conocieron después de las PASO y se acercaron bien. Por eso terminamos armando un mix muy bueno, con la gente que ya estaba en el partido y gente que traje yo, que se acercó y que nosotros convocamos para trabajar en estos proyectos”, apuntó.

Y agregó: “Teníamos una gran cantidad de profesionales independientes, después conseguimos gente que ya estuvo en gestión y que tiene experiencia. Incluso de la gestión de Gay como Fabio Pierdominici. Buscamos que cuando se tenga que tomar decisiones, se incluya a gente que ya está en planta y gente nueva, con ideas nuevas. Se va produciendo una decantación que me parece que es buena”. Llegar sin nadie con experiencia me parece que no es bueno”.

Más frases de Liberman en el aire del programa “Bahía Hoy”, por La Brújula 24:

Proyectos

“Nuestras propuestas son todas importantes, algunas bastante revolucionarias para la agenda de problemas de la gente. Lo del fondo fiduciario para la pavimentación no es nuevo, de hecho hace años lo vengo hablando”.

“Lo organiza el vecino, se junta con una pequeña tasa un fondo para los barrios, lo cual se puede alimentar de distintas fuentes y después se designa un administrador”.

“Es como si fuera un plan de ahorro en el que los vecinos se juntan y proponen un plan de pago. Al final del período, el administrador hace un corte y las que se pueden hacer, se aprueba. Pero va a depender del nivel en el que se involucra la gente con su participación. Si vienen mil consorcios a hacerlo, tendremos mil, si vienen dos, serán dos. El incentivo será tener la calle, rápido y con un costo transparente”.

Municipalidad

“El Municipio tiene que hacerlo todo más directo. A mi me parece que los subsidios tienen que ser por un tiempo determinado, que no es bueno generar la conducta del asistencialismo permanente. Uno tiene que atender la emergencia por un tiempo, es muy degradante someter a la gente a tener que estar pidiendo. Los subsidios tienen que ser claros y deben estar limitados en formas y tiempos”.

Críticas

“La crítica siempre es bienvenida, a mí me encanta discutir ideas. Pero lo del decano de la UNS no es debatir ideas, no está bien porque yo lo diga. Los hechos que expone son falaces. En un lugar que no corresponde y en mi ausencia, acusándome de cosas que no son ciertas, porque yo defiendo la universidad pública”.

Voucher

“El voucher es la solución a la que deberíamos llegar. Pero el paso anterior es que el sistema que hoy es público se vuelva autogestionado. Y antes, que la escuela se abra y pueda convertirse en un centro barrial. Hay que ir por esos tres pasos, hasta llegar al voucher”.

Cambios

“La Municipalidad tiene que ser más eficiente, la organización política la vamos a establecer de otra manera. El municipio tiene que estar conectado de otra manera, hay que evitar que todo sea con la gente yendo a atenderse a Alsina”.

“No se puede estar tercerizando todo en una empresa o cooperativa, lo cual pasa con un montón de servicios. O pones a la cooperativa o ponés personal de la Delegación. Hay equipos que son espectaculares como el de luminarias, y parte de ese servicio se terceriza”.

Seguridad

“Uno de los grandes problemas que tenés es la jurisdicción, pero que no sea de la municipalidad no significa que no te podés ocupar. Después, en lo que depende de otra jurisdicción hay que coordinar. Para nosotros la seguridad es prioritaria”.

“Nuestra postura ideológica es que educación y seguridad deben descentralizarse en los municipios. Crear una policía municipal, pero que se tome la decisión política acá, que el intendente sea el coordinador”.

“Vamos a usar una figura que son los foros ejecutivos, de 5 o 6 personas, para subir agenda. Tiene que haber una mesa de seguridad que se reúna periódicamente para ver las zonas clientes. Hay un montón de recursos tecnológicos y humanos que hay que articularlos, se pueden poner más cámaras y dotarlas de inteligencia artificial. También mejorar el sistema de denuncias”.

“Es lo mismo que pasa en educación, hoy se rompe un vidrio y tenés que ir al Consejo Escolar, después hasta La Plata. Es decir se multiplican estructuras burocráticas, lo cual significa menos recurso destinado al hecho”.

Javier Milei

“Lo vi bien (en el debate). De hecho él es así, es tranquilo, pero llega un punto en que cuando te están operando todo el tiempo, te cansás y reaccionás”.

“La última vez que me operaron a mí fue un funcionario político disfrazado de troll, y él sabe que no está bien. A veces cuesta pensar que en un nivel jerárquico se pueden dedicar a estas cuestiones. De hecho ahora nos están haciendo una publicidad trucha, ya vi dos carteles que puso una camioneta verde a la que no le pude tomar la patente, que no son nuestros”.