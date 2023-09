Doman, indignado con la chance de quedarse sin programa

Llega una nueva entrega de la periodista Laura Ubfal en el aire del programa “Hora Pico”, por La Brújula 24.

Porque todo lo que tenés que saber del mundo del espectáculo lo encontrás en un solo lugar. Como siempre.

Aquí, un resumen de los temas abordados por la profesional en su columna:

Doman furioso por la posibilidad de que llegue Carmen

En este lunes tomó su celular y llamó a todo el mundo, desde Adrián Suar para arriba y para abajo, indignado con la posibilidad de quedarse sin programa, ante la llegada de “Mañanisima” a eltrece a fin de octubre, principios de noviembre.

Fabián Doman está furioso, sostiene que será imposible calibrar los tiempos para que se mantengan al aire su programa, “Bien de Mañana” y “Socios del Espectáculo”. El debut del magazine de Kuarzo para eltrece fue el pasado lunes 14 de agosto y apenas pasadas unas semanas los resultados no cierran y buscan apostar a Carmen Barbieri para competir contra Georgina Barbarossa en Telefe.

Mientras Maxi hablaba en “LAM”, Juliana pedía que no entre al “Bailando”

En simultáneo, por dos pantallas Maxi y Juliana hablaron sobre los momentos vividos la semana pasada, cuando él tuvo un intento de suicidio y ella llamó al 911 para que lo asistan en plena crisis. Maxi Giudici se mostró en “LAM” acompañado por su mamá, contó que tuvo la contención del psicólogo de “Gran Hermano”, reconoció que debió haberlo llamado antes y explicó que ahora encontró una terapeuta con la que sintió muy buena relación.

MAXI GUIDICI HABLÓ DE SU SEPARACIÓN DE JULIANA DÍAZ “NO TENGO MÁS CONTACTO CON JULI”. CC #LAM EN AMÉRICA TV @ELEJERCITODELAM @ANGELDEBRITOOK PIC.TWITTER.COM/75A817OFG7 — AMÉRICA TV (@AMERICATV) SEPTEMBER 26, 2023

Maxi dijo que lo shockeó el comunicado de Juli, que no está más con ella, pero se mostró agradecido a lo que hizo por él, sólo que el texto que escribió en las redes, pidiendo que sólo le pregunten por su salud a él o a el Cone, no le gustó para nada a a Juliana.

Ella habló también este lunes a la noche con Luis Piñeyro en “Editando Tele” y explicó que para ella, él no está en condiciones de entrar al “Bailando”, algo que es intención de Maxi.

JULIANA CON TODO CONTRA MAXI

“QUE ME DESPLACE DE LA MANERA QUE ME DESPLAZO ES TRISTÍSIMO “

“ME PARECE TRISTÍSIMO QUE A DOS DIAS DE QUERER QUITARSE LA VIDA , PIDA IR A UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN “

QUÉ OPINAS ? PIC.TWITTER.COM/7HFWHLLUB2 — PTC RECARGADO RATING (@PTCRECARGADO) SEPTEMBER 26, 2023

En las redes en general sorprendió que a tan pocos días de su crisis, Maxi se presente en un programa de tv para hablar sobre el tema. De hecho, iba a ir este lunes al “Bailando”, porque iba a estar en la pista la pareja de Juliana, su ex, pero contó el Cone en “Intrusos” que lo convencieron con su mamá para que no vaya y que se presente en este martes en la gala, cuando le tocará bailar a su amigo cordobés.

Morena Rial sin redes y sin poder convivir con su hijo

El relato lo hizo su propio padre, quien relató que su nieto, Francesco Ambrosioni, está viviendo con su familia paterna.

Por estos días, según contó Jorge Rial, su hija Morena se encuentra en Córdoba, pero su pequeño hijo, de cuatro años, no está conviviendo con ella, sino con Facundo Ambrosioni, su padre y su nueva pareja.

“La verdad es que con Morena no tenemos diálogo. Hará dos meses que se fue a Córdoba, Fran está viviendo con el padre y todos los días hablo con él, me mandan fotos” dijo Rial hablando con “Socios del Espectáculo”.

En realidad, el problema que tiene Morena es económico y más ahora, cuando le cerraron su Instagram, su única fuente de ingresos por estos días, algo que su abogado, Alejandro Cipolla, está tratando de solucionar.

“Con Facundo estamos bien y como Fran está ahí, hace que hablemos constantemente, pero está bien. Charlamos normalmente y con los otros abuelos también“, sumó Rial explicando la situación de su nieto y mostrando conformidad con el tema aunque en un comienzo tenía pésima relación tanto con sus consuegros como con su yerno.

“Yo a mi nieto lo veo bien, está yendo al jardín, tenemos contacto y eso me tranquiliza“, finalizó el periodista.

Mientras tanto, Morena había escrito antes de que su hijo conviva con su ex que “los que me conocen saben lo que soy como madre, lo que lucho día a día para que nada te falte, cueste lo que cueste, lo que mi hijo me ama, y lo feliz que es”. Hoy su situación es difícil.

Para conocer más sobre todos estos temas podés ingresar a www.laubfal.com.