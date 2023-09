“Me llevó seis cuadras arriba del capot, creo que quiso matarme”

Jacqueline Fonseca aún no logra salir del asombro. Si bien lentamente va recuperando la calma después de haber sido víctima de un hecho de extrema violencia, siente una enorme impotencia por la situación. De profesión taxista, su vehículo fue embestido por un desaprensivo conductor que la llevó varias cuadras arriba del capot.

“Soy dueña del legajo, estaba trabajando, venía por avenida Colón, doblé en Vicente López y una persona que estaba en 45º me chocó. Salió sin mirar y casi se sube arriba de la vereda. Dio marcha atrás, se me puso a la par de mi auto y cuando bajé el vidrio le pregunté si tenía seguro”, resaltó Fonseca, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Además, destacó que “me pidió que lo deje estacionar así hablábamos. Sentí que se iba a escapar, por eso me paré al lado y le pedí que no se mueva porque si no llamaba a la Policía. Amagó con acelerar, por eso llamé a la central de Taxi Ya para que diera aviso a las autoridades. Me empezó a golpear con el auto en las rodillas”.

“Terminé cayendo arriba del capot y aceleró. Solo atiné a agarrarme, me llevó hasta Moreno y Tucumán. Frenaba de golpe y volvía arrancar para que yo me cayera. Fueron seis cuadras en total, iba a fondo, ni siquiera sé si miraba cuando cruzaba la esquina. Solo le pedía que pare por mis hijos”, consideró en otro segmento de la entrevista radial.

Inmediatamente prosiguió con el relato: “Traté de acomodar el celular en el parabrisas para llamar a la central. Para mí fue algo eterno. Creo que me quiso matar, no parecía ser una persona borracha. Ayer al atardecer vi un mensaje de la madre de esta persona en mi Facebook. Me dijo que el auto tenía seguro y que su hijo tenía licencia de conducir. Le pedí que se presente en la comisaría, aún no sé si lo hizo”.

“Ahora estoy un poco más calmada y necesito arreglar el taxi para seguir trabajando. Solo gritaba ‘salì’ mientras él iba a fondo. Cuando se detuvo definitivamente, me agarró de la ropa y me tiró para un costado y se fue. Me duele todo el cuerpo, tengo moretones que empezaron a aparecer después, fui a la Policía Científica y me revisaron”, finalizó Fonseca, aguardando que se haga justicia.