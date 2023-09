Cobarde agresión a una jueza de línea en la Liga Comercial

Violeta Ramos es Juez de Línea y el pasado fin de semana vivió una pesadilla después de un partido de la Liga Comercial.

En diálogo con el equipo del programa “Bahía Hoy”, que se emite por La Brújula 24, dijo que “habíamos finalizado el partido el sábado en la cancha N°3 de Sansinena, en Cerri, entre entre AM Refrigeraciones y Automotores Mazuchelli”.

“Nos estábamos cambiando para el siguiente partido cuando se acercó la mujer del arquero de AM Refrigeraciones y empezó a gritarle a mi compañero, le decía que era un hijo de puta, un machista, y que había que cagarnos a trompadas”, comentó.

Ramos contó que “después se bajó otro hombre que estaba con ellos en la camioneta y le propinó un golpe. Cuando nos metimos, me dieron una piña a mí también. El chico que me agredió se llama Edgar Lazarte. Yo no entendía lo que pasaba, y luego se iban de manera provocativa, nos decían que éramos unos corruptos y cosas así”.

“La mujer en vez de intervenir nos decía que nos pasaba por cómo éramos nosotros. A mi compañero le rompieron el auto también. Todo el tiempo nos provocaban desde la tribuna, nos decían que todos los árbitros iban todos a robar. Esta mujer es docente, y en ningún momento se acercó a pedir disculpas”, dijo con indignación la colegiada.

Y cerró: “Es una locura, hace dos años que estoy en esto y nunca me había pasado una cosa así. Podemos fallar en algún partido porque somos humanos, pero esto no puede pasar, es una locura. Esperemos que la justicia actúe porque esto no puede quedar así. Hicimos una denuncia penal, ahora estamos esperando que nos llamen los médicos de la policía científica para hacer los informes”.