“A la quinta cuadra me di cuenta de que llevaba a la mujer en el capot”

Lautaro Valentín Díaz, el automovilista que arrastró a una mujer en el capot durante varias cuadras luego de un choque en el centro, enfrentó el micrófono de La Brújula 24.

En diálogo con el equipo del programa “Bahía Hoy”, el joven de 23 años reconoció lo sucedido y pidió perdón. “Salía de trabajar, siempre dejo el auto ahí en Vicente Lopez. Me subí y cuando iba saliendo, me chocó”.

“Estacioné de vuelta y la mujer me preguntaba si tenía seguro. Lo primero que se me cruzó por la cabeza fue mi familia, ella se bajó con crisis de nervios, yo nunca en mi vida choqué. Le dije que habláramos y ella me empezó a hablar mal, a insultarme”, expuso.

Y agregó: “Ella pensó que me quería ir y se subió arriba del capot. Yo asumo mi error, sé que estuve mal. En ningún momento la quise matar, dijo que fui a 70 km haciendo zig zag, creo que se pasó un poco con las cosas que dijo. Yo recién salía de trabajar, a media cuadra de ahí. Fue más que nada el susto de que ella se me subiera al capot”.

En esa misma línea, Díaz refirió que “estuve mal, pero ella se subió a mi auto, yo en ningún momento me la quise llevar puesta. Entiendo que estuve mal, no me estoy justificando, pero en el momento no me di cuenta, me agarró un shock de nervios”.

“A la quinta cuadra me di cuenta, frené, la bajé y me fui. Iba como cegado en todo momento. Nunca quise escapar, tenía todos los papeles en regla, pero me asusté. Es la primera vez que me pasa algo así”, consideró.

Más frases de Díaz en el aire de La Brújula 24:

“Fue un momento de nervios que me agarró. Mi familia llegó al otro día y les tuve que contar todo lo que me pasó”.

“Me fui a presentar a la comisaría el lunes, tenía todos los papeles como corresponde, no es que me quise ir por eso”. “Yo quería hablar con ella, pero no me dejó”.

“Le pediría perdón obviamente, le diría que jamás se me cruzó por la cabeza lastimarla, nunca tuve intención de agredirla”.