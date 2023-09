Reapareció Raquel Mancini: habló de Lotocki y dejó un fuerte mensaje

En su momento, Raquel Mancini también pasó por el consultorio de Aníbal Lotocki. En medio del escándalo mediático y judicial que atraviesa el médico tras la muerte de Silvina Luna y de varias denuncias penales en su contra, la exmodelo señaló: “Me saqué las mamas y me las achiqué con él y no tuve ningún problema”.

Mancini admitió que siente “pánico” por las cosas que han padecido otras pacientes de Lotocki. “Me da pánico por las chicas, la cantidad de casos que están apareciendo, es tremendo. La belleza no va por ahí, pasa por adentro y lo digo yo que a los 35 años me hice una lipoaspiración y también me sacaron en un ascensor. Ya no quiero saber nada con todo esto; ahora voy al gym, como sano y toda la vida hice deporte. Por ese lado, estoy tranquila”, confesó.

En este marco de situación, reflexionó sobre el trágico final de la ex Gran Hermano. “Me conmovió lo de Silvina, lloré, me dio una angustia, una pena, no era amiga pero le tenía cariño, recé mucho por ella y ojalá pueda descansar en paz”, afirmó.

Con información de El Día