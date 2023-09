Adrián Percaz probó en Viedma y ya palpita la vuelta al Turismo Nacional

Adrian Percaz junto a todo su equipo se acercaron el martes al Autódromo de Viedma para poner en pista el flamante Ford Focus con el que hará su debut en la temporada 2023 del Turismo Nacional.

El piloto de Villalonga tiene en mente poder participar este fin de semana de la fecha a disputarse en el circuito de Toay con un auto cero kilómetro que construyó el equipo Martos Competición.

“No pudimos ensayar mucho por que estuvo lloviznando. Pero la idea era ver que este todo en condiciones y sobre todo me sirvió a mi que hace un año que no me subo a un auto de carreras”, dijo Percaz, quien el jueves vuelve a acelerar en el trazado pampeano para llegar de la mejor manera.