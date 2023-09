La fiscalía pidió 23 años de prisión para un homicida

Se realizó este martes la audiencia donde la fiscalía, la defensa y el representante del particular damnificado hicieron sus pedidos de pena luego que un jurado popular declaró culpable a Sebastián Calvo por matar a su ex pareja Natalí Rodríguez en Oriente. En su momento hubo polémica tras el pronunciamiento del jurado popular, que halló culpable a Calvo pero no encuadró el caso como femicidio y, por ende, no le dio perpetua al autor del hecho.

El Dr. Jorge Viego, titular de la UFIJ N° 5 y fiscal del debate, requirió una pena de 23 años de prisión por el delito de homicidio mediando circunstancias extraordinarias de atenuación.

A su turno la representante de la familia de la víctima, Dra. Viviana Lozano, solicitó 25 años de cárcel para Calvo y la defensa del acusado, a cargo del Dr. Valentín Fernández, reclamó la imposición de una pena de 8 años de prisión, la mínima de la escala prevista que va de 8 a 25.

El crimen se consumó el 15 de marzo de 2022 en una casa de calle Mitre al 400 de Oriente donde Calvo –ex pareja de la víctima- atacó a la mujer al estrangularla.

El lunes 25 de septiembre el juez técnico, Dr. Eduardo d´Empaire, dará a conocer el monto de la pena a aplicar sobre el homicida.