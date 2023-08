La Justicia investiga a una candidata

Denuncia

En las últimas horas, la dirigente del partido Movimiento de Integración Federal, Marisa Volpi, -cuyo referente más destacado es Fernando Burlando- comenzó a ser investigada por la Justicia bahiense.

Volpi fue denunciada por entregar cheques sin fondos por un valor de 40 millones de pesos. Según la presentación judicial, realizada por el damnificado Leandro Silva, la dueña de las empresas “Ocean Green” y “Ocean Green SAS” emitió y firmó unos 37 cheques “a sabiendas de su imposibilidad de cobro”. Es decir, se afirma que no se trató de una “dificultad financiera” sino de una lisa y llana estafa.

Otro punto bajo la mira de la fiscalía es que las dos razones sociales de Volpi poseen el mismo CUIT y las chequeras son de los bancos Credicoop de Villa Rosas y Comafi de calle Chiclana al 200. “Debemos pensar que la impresión de los cheques es incompleta o existen cuestiones que verificar a los fines de las personerías de cada una de ellas”, señala la presentación judicial.

Además, se pide se investigue el presunto delito de “falsa denuncia” ya que Volpi habría denunciado falsamente el robo de cheques, una maniobra para evitar su cobro.

Por último, se indica que “aunque no lo crean, la mujer es candidata a legisladora” y cada vez que se ha intentado cobrarle las deudas responde con “insultos y agravios inexplicables”.

Con la representación del abogado Maximiliano Gorg, el denunciante solicitó la urgente inhibición general de bienes de la empresa y de Volpi.

La ahora investigada, oriunda de Bahía, fue recientemente candidata en la primera sección electoral (zona norte del conurbano) y no logró perforar el piso que exige las PASO para presentarse en la elección general.



Odisea

A Ariel Biagetti todavía le dura la calentura. El comunicador, un reconocido hincha de Villa Mitre, decidió salir de madrugada para viajar hasta Buenos Aires para ver el duelo del Tricolor contra Chaco For Ever por Copa Argentina. Pero nunca pudo llegar.

Transitando por la Ruta 51, y poco antes de llegar a Pringles, destrozó una cubierta por el mal estado del camino. Pero eso no fue todo, porque el periodista notó que tampoco había señal de celular para pedir asistencia.

Además, al intentar cambiar la cubierta el criquet se hundía en el barro y no lograba levantar el vehículo. Por todo ello, y aun siendo de noche, Ariel decidió caminar -con un esfuerzo sobrehumano- hasta encontrar a alguien que pudiera ayudarlo. Luego de unos cinco kilómetros, finalmente halló un obrador, en donde le suministraron un taco y una maza para poder despegar la llanta de aleación y así logar colocar el auxilio.

A todo esto, decidió volver para Bahía, ya que no le daban los tiempos de viaje y no lograría llegar a ver el partido.

“La ruta es un desastre. Un peligro realmente. No tiene banquina, no tiene señalización, no hay ni un mínimo aporte de seguridad vial. Hace 39 años que hago periodismo. Viajé a todo el país, con mi viejo también viajé muchos años, pero nunca me pasó nada así. Estoy re caliente”, comentó Biagetti ante la consulta de esta sección.

“Hay baches. El asfalto tiene desniveles. Encima, gasté una fortuna, me salió más caro que ir a ver a Messi a Miami”, reflexionó, tratando de ponerle un poco de humor al asunto.



Calcos

Se sabe que gran variedad de productos fueron afectados tras la última devaluación del peso contra el dólar oficial. Algunos no se consiguen, y otros subieron su precio de una forma sideral.

Uno de ellos es muy curioso, y afecta al área de Tránsito del Municipio. Nos referimos a las calcomanías que serán pegadas en las motos estacionadas que no cumplan con la Ley de Tránsito y que, luego de la última modificación que sufrió la ordenanza local, pueden ser secuestradas, aunque estén estacionadas.

Estos stickers pensaban ser utilizados desde hace varios días, para ir “educando” y alertando a los propietarios de los vehículos que, en una próxima oportunidad, iban a tener que buscarlos al corralón municipal. Pero la entrega por parte del proveedor está retrasada.

Fuentes de Alsina 65 indicaron que probablemente esta semana las etiquetas puedan ser recibidas y comenzar a utilizarse por parte de los inspectores. También adelantaron el texto que llevarán impreso: “Su vehículo vulnera la disposición de seguridad de la Ley Nacional de Tránsito”. También figuran en ella datos de contacto del Tribunal de Faltas y un código QR con información sobre la norma.



Tita

La semana pasada se impuso el nombre de Tita Merello a la Escuela Secundaria N° 35 de nuestra ciudad, ubicada en calle Newton 3515. Cabe resaltar que es la primera vez que un colegio lleva el nombre de una artista mujer.

Fueron los alumnos de la institución, que tiene orientación artística, quienes investigaron a distintas personalidades, generaron una terna, votaron, y eligieron a la emblemática actriz y cantante de tango y milonga para que diera el nombre a su escuela. “Fue una decisión democrática, en la que participó toda la comunidad educativa. Les impactó mucho su historia personal y profesional, por ello la eligieron”, comentaron desde Distrito Escolar.

Del acto participaron las autoridades educativas, los directivos y alumnos, y además estuvieron presentes José Valle, productor artístico e historiador, y Gaby, la gran cantante bahiense.



Alem

La semana pasada finalmente se inauguró el microestadio del Club Alem, obra de la que habíamos dado cuenta hace un tiempo en esta sección, y a la que decidieron imponer el nombre de “Coqui” Torres, quien fue un dirigente histórico de la institución e hincha caracterizado del club, considerado el “papá” de cada chico que pisaba Alem.

“Celebramos una obra llena de pasión, ganas y sentido de pertenencia. Tenemos la alegría y la emoción a flor de piel por mostrar todo el trabajo de los últimos años, y hoy poder disfrutarlo con todos ustedes”, indicaron el presidente del Club, Eduardo Di Chiara, y su vice, Leonardo Gómez Talamoni, en el acto inaugural. Del corte de cinta participaron varios políticos, entre ellos Nidia Moirano, Andrés De Leo y Oscar Liberman.