Incidentes en la Liga del Sur: “Fue como estar en una guerra”

Jorge Dambolena, presidente de la Liga Del Sur, conversó esta mañana con el equipo del programa “Hora Pico”, en el aire de La Brújula 24, a raíz de los graves incidentes ocurridos en la jornada del domingo en tres canchas de Bahía.

Cabe recordar que lo sucedido en el encuentro entre San Francisco y Comercial, por ejemplo, fue captado en imágenes por varios asistentes y las imágenes se viralizaron rápidamente.

“Estuvimos reunidos hasta recién con la policía, viendo qué conclusiones sacar, ahora me tengo que juntar con los clubes para informar las posibilidades que nos quedan”, comenzó el dirigente. Y agregó: “Tenemos que ser firmes en la decisión porque no da para más esto”.

“Lo que pasó ayer fue escalofriante, ver las imágenes dan miedo. Entonces hay que tomar una decisión seria, para que el que vaya a la cancha lo haga tranquilo y no como ahora. De ahora en más se va a jugar sin visitantes hasta que haya una nueva resolución que se tome entre la Liga y la policía”, señaló.

En esa misma línea, recordando lo ocurrido ayer, Dambolena manifestó que “ver a las madres correr con los chicos en los brazos fue tremendo, era como estar en la guerra, una cosa de locos”. “Es un partido, no había goles, había que esperar a que comenzara el segundo tiempo con tranquilidad y empezó esto por un malandra. No tenemos que echarle la culpa siempre al club, los dirigentes laburan, pero estamos fallando en las decisiones. No se puede seguir dándole de comer a esta gente”.

Según remarcó Dambolena, la implementación de Liga Segura no funcionó. “Creo que sería un necio en decir que tuvo éxito. Es el único lugar en la provincia que se juega con visitantes, pero si la Liga Segura no evita estas cosas, no sirve”.

“Por lo que me dijo la policía está identificado el que inició esto. Yo respeto el lugar de cada uno, tanto del Tribunal de Pena como de la Justicia, ellos sabrán lo que tienen que hacer, pero como clubes también nos tenemos que hacer respetar y que no pase esto”, consideró.