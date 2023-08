Devaluación: algunos rubros detuvieron las ventas en Bahía por falta de precios

Los comercios que venden productos importados se despertaron esta mañana con la noticia de un aumento de 22% de dólar oficial por lo que la reacción de muchos fue la detener las ventas a la espera de nuevos precios de parte de sus proveedores.

Un relevamiento de La Brújula 24 encontró que en rubros como electrónica y computación la mayoría decidió no proporcionar presupuestos o directamente no vender porque no contaban con los precios de lista actualizados.

En tanto, quienes sí continuaron con la actividad comercial, en la mañana o ya entrada la tarde, mostraban incrementos que sobrepasaban el 100%.

El gobierno anunció este lunes que el nuevo valor del dólar oficial pasó de $287,35 a $365, mientras el dólar blue, que suele ser un marcador para rubros como computación y otros, registró un alza de $82 pesos en Bahía para ubicarse en $694.

Impacto en la inflación

El economista Pablo Breque, señaló que una de las consecuencias de la devuación es que “vamos a ver una inflación muy alta en agosto y septiembre, podríamos estar hablando de dos dígitos”.

“Esta devaluación, me da la impresión que estaba medio planeada. Independientemente del resultado, esto estaba en cartera y que muy pocos lo sabían y nadie adelantó nada la semana anterior”, comentó en el programa Nunca es Tarde.

Breque explicó que el alza del tipo de cambio va a impactar el precio de todos los bienes que se importan a tasa oficial. “Si vos preguntás por una computadora, quizás no tengas precio”, acotó.