Bullrich batalló con la máquina para votar: “Los sistemas hay que probarlos para ver si funcionan”

La precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, presentó dificultades para emitir su voto en la elección porteña. Este mediodía, cuando llegó a La Rural para sufragar, la aspirante al sillón de Rivadavia batalló con la máquina de la Boleta Única Electrónica y debió recibir asistencia de un técnico, que intentaba solucionar el problema. Seis minutos habían pasado y seguía peleando con el sistema.

La incomodidad se volvió visible en Bullrich, quien debió esperar varios minutos mientras buscaban una máquina que funcionara. En total, 12 minutos -sumados a los 10 iniciales para el voto a nivel nacional- fueron necesarios para que la dirigente de Pro lograra votar.

“La votación presidencial fue absolutamente tranquila, como siempre. Y la votación en la ciudad de Buenos Aires, me falló la máquina, vinieron dos técnicos. Después de tratar de votar siete veces. Me pasó una cosa muy rara: yo votaba una lista y terminaba saliéndome otra lista distinta a la que yo no quería votar”, dijo.

Las dificultades de Bullrich para sufragar con la computadora se alinearon así con el planteo de la jueza federal con competencia electoral, María Servini, quien denunció problemas con el sistema.

“Los sistemas electorales tienen que tener un nivel de maduración. Hay que probarlos, hay que trabajarlos durante un tiempo largo para ver si efectivamente funcionan. Mi experiencia personal fue mala. Si a muchísima gente le pasa lo que me pasó a mí, tendrían que esperar en una cola. Lo normal es votar tres minutos e irse”, agregó.

Fuente: Infobae