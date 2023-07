“La interna de Juntos define quién será el próximo Presidente”

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, dijo presente esta mañana en el programa “Bahía Hoy”, que se emite a diario por LA BRÚJULA 24.

Acompañada por Néstor Grindetti –precandidato a Gobernador– y por Nidia Moirano –va por la intendencia-, la líder del PRO a nivel nacional habló de todo en un extenso mano a mano con el periodista Germán Sasso. Las diferencias con Rodríguez Larreta, los cambios a implementar desde un eventual primer día de gobierno. Los sindicatos y los piquetes, entre otras cuestiones.

“El candidato de Juntos por el Cambio que gane las PASO será el próximo presidente, estamos convencidos de ello, y lo decimos sin soberbia. Por eso son muy importantes estas elecciones, además de que es la primera vez que hay una en nuestro espacio”, consideró.

Y dijo,en cuanto a las diferencias con Horacio Rodríguez Larreta, que “estamos en una competencia de ideas, sobre todo por formas de gobierno. Es una discusión respecto a cómo gobernar el país, por el grado de cambio necesita hoy la Argentina”.

“Nosotros creemos que el cambio tiene que ser profundo y rápido, consistente desde el primer día, con el conjunto de modificaciones que se necesitan a nivel económico, de educación y seguridad, en la lucha contra el narcotráfico. Hay que desestructurar un Estado que no le da servicios de calidad a nadie, por eso trabajamos fuertemente en eso”, expuso Bullrich.

“Estamos convencidos de que la interna de Juntos por el Cambio definirá quién será el próximo presidente de los argentinos”

Además, agregó: “Las condiciones del juego son esas, hablamos de una competencia para ver el coraje que hay que tener para cambiar la Argentina, aunque el resultado marca que si ganás hay que ser abierto y generoso, y si no tenés que acompañar. Eso, de todos modos, se hablará en términos concretos más adelante, cuando las cosas sucedan. Hoy estamos jugando un partido en el marco de Juntos por el Cambio”.

“Recién veía una nota de –Martín– Lousteau que decía que apoyaba a Larreta en la campaña, pero si no ganaba iba a apoyar al candidato que salga de Juntos”, indicó.

Más frases de Patricia Bullrich en el aire de La Brújula 24

Interna

“No es un problema de tibieza o crudeza, creo que pasa por la velocidad del cambio. Si algo aprendimos del gobierno anterior es que un cambio lento permite rearmarse al adversario. Nosotros creemos que hay que generar un cúmulo de leyes que además le den al país consistencia en el cambio, que genere previsibilidad y los trabajadores entiendan que hay un camino nítido para bajar la inflación, para salir de las trabas que tiene la Argentina”.

Cepo

“Es imposible mantener el ‘cepo Massa’ durante un año más. Así te perdés el 25% de tu gobierno. Como este año, donde el cepo se llevó 18 mil millones de dólares. Ayer veníamos de Tres Arroyos y veíamos trigo por todos lados, pero ¿qué vamos a hacer con esos dólares?, ¿vamos a dejar que se los coma el cepo? Para revertir eso hay que entrar rápidamente en la solidez fiscal, generando condiciones para los tiempos que vienen. Hay que darle independencia del Banco Central para no prestarle más dinero al tesoro, generar una ley de estabilidad fiscal, con reformas laborales para todas las empresas del país. La industria del juicio hoy es el tema más reclamado por todos los empresarios y los comerciantes, desde el que tiene un kiosco hasta Vaca muerta. Es proteger a los que efectivamente dan empleo”.

Sindicatos

“Que crucen los camiones si quieren, pero si negociamos el cambio y vivimos con miedo no se puede avanzar. Ellos te piden que te sometas, nosotros no lo vamos a hacer, porque así la decadencia de la Argentina toma cada día una velocidad más fuerte. El nivel de degradación que tuvo el país estos cuatro años se siente mucho”.

“Hay muchos mecanismos para comenzar a trabajar sobre una conducta colaborativa de los gremios, respecto de cómo organizar la personería gremial, lo cual ya planteó la Corte Suprema. Hay que trabajar sobre esos cambios en los modelos de convenios colectivos, sobre la transparencia sindical, declaraciones juradas de bienes. Ver cómo es el componente económico de los gremios. Todo aquel que quiera venir a hablar es bienvenido, pero no el que hace paros cada tres días”.

Piquetes

“Tenemos que tener una decisión de entrada para entrar en una etapa de orden. Eso significa que cada uno que esté cobrando un subsidio del Estado Nacional va a tener que responder de una manera distinta, porque lo vamos a transformar en un seguro de desempleo con un tiempo de vencimiento, generando mientras tanto una red de formadores profesional, con mucha ayuda de los municipios. Va a tener que estudiar y capacitarse, en un período de tiempo determinado”.

“En 4 años tenemos como objetivo no tener más planes. Aquel que va a un piquete no puede tener más un plan, porque no cumple la obligación de ir a trabajar o estudiar. Es muy importante tener reglas claras”.

“En la ciudad de Buenos Aires eso nunca dejó de suceder, por eso nosotros el derecho que queremos hacer prevalecer es el de la mayoría que va a trabajar y usaremos para eso todos los medios, para que las personas tengan que estar ocupadas durante el día y no deban ir a un piquete”.

Inflación

“Los argentinos quieren seguir trabajando en orden, con salud, sin estar todo el día en una situación tóxica con las injusticias que se sienten, con el dólar que todos los días estás viendo cuánto está, con la inflación”.

“El día 4 de agosto había que dar un número específico que da el BCRA, lo cual genera la proyección del INDEC, pero lo pasaron para después del 13. Eso pasa porque todas las últimas medidas que ha tomado Massa son inflacionarias, sigue con el cepo pero genera un dólar que se subsidia con impresión, todo es inflacionario y se acumula”.