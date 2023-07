Le incendiaron la casa con bombas molotov: “Se equivocaron de persona”

Elson estuvo a escasos segundos de no poder contar lo que le tocó atravesar anoche en el interior de su vivienda ubicada en el Barrio Oasis. Desconocidos arrojaron bombas molotov en Marcos Mora al 900 y su vida estuvo en serio riesgo, logrando escapar de las llamas.

“Me fui a acostar y 15 minutos más tarde escuché una explosión. Vi las llamaradas y una botella que cayó dentro de la casa. El cielorraso se quemó y me quedé sin luz porque el fuego afectó a la instalación eléctrica”, enfatizó esta mañana el hombre, en diálogo con LA BRÚJULA 24.

Luego, enfatizó que “estoy desconcertado con lo que me pasó, no sé por qué suceden estas cosas, nunca tuve un problema con nadie. Mis vecinos me conocen y lo único que puedo pensar es que se hayan confundido de persona. Tengo buena relación con la gente del barrio, soy carpintero y hoy no pude ir a trabajar”.

“Fue un ataque deliberado. Trabajo de lunes a sábados, solo salgo de mi casa para hacer las compras. Vivo solo, me separé y mi familia se fue a vivir a Chile. Si hubiera más gente en la casa no sé qué hubiese pasado”, resaltó el damnificado, en otro segmento de la charla radial.

Fueron minutos desesperantes: “No podía salir por la llamarada, tuve que ir a la otra habitación y romper el vidrio. Incluso me corté una pierna, pero es el mal menor. En esta cuadra somos todos laburantes, hay dos cámaras de privados. Una vecina vio escapar a dos muchachos encapuchados corriendo”.

“Esta casa se la compré a un muchacho con el dinero que cobré de la jubilación en Chile. Necesitaría una puerta nueva y el machimbre para el frente de casa. Perdí a una de mis hijas a finales de enero en un accidente automovilístico en Chile. Mi familia no tuvo nada que ver con este hecho”, concluyó Elson.