El logro de Tadeo

Por Cecilia Corradetti / [email protected] / Especial para La Brújula24

Tadeo Hidalgo (18) es bahiense, tiene Síndrome de Down, practica básquet en la escuela “Deportes y Valores”, que funciona en el club Pacífico, y acaba de ser convocado para integrar la selección argentina de básquet para personas con discapacidad intelectual (FADDIM) cuyo entrenamiento será a partir de hoy en Zárate.

Hasta el jueves 27 será parte de la concentración y entrenamiento de cara a la selección nacional junto a otros 20 chicos de todo el país.

Hijo de Luis y de Griselda Hidalgo, tiene un hermano menor, Benicio. Tadeo comenzó su escolaridad en el Jardín Blancanieves y la primaria la cursó en el Colegio Victoria Ocampo. En todo ese proceso fue acompañado por la Escuela Especial N° 505 con el proyecto de inclusión y con los profesionales del equipo externo quienes, cada uno desde su rol, realizaron aportes muy valiosos para su desarrollo.

Desde niño junto al básquet. Tadeo Hidalgo demostró que se puede

Hoy concurre a 5to año en la secundaria Nº 24 donde es activo comentarista de un programa radial denominado “La cocina y el deporte”, a cargo de Paula Dupré, una de las docentes que más lo estimuló desde un principio para mostrar sus dotes de comentarista deportivo.

Comenzó a jugar al básquet a los cuatro años en el Club Pacífico de la mano de Iván Ludueña. Por la competitividad que tiene el básquet y por la diferencia de desarrollo corporal con sus pares, Tadeo decidió jugar en la escuela deportiva “Deportes y Valores” que también funciona dentro de las canchas del club y está centrada en la inclusión de jóvenes con discapacidad. Este grupo se encuentra coordinado por Adriana Fernández y cuenta con profes y voluntarios que enseñan distintos deportes.

“Ese día cuando me enteré que me habían convocado, me pidieron si podía quedarme un ratito más para hablar de algo importante. Fue allí cuando me dieron esta buena noticia de que estoy preseleccionado para la selección argentina”, cuenta en diálogo con La Brújula 24.

Con amigos y su infaltable sonrisa

“Los profes Franco y Adriana fueron quienes me dieron la noticia y me puse feliz, chocho, al igual que mi familia, porque sé que conoceré muchísimos chicos y técnicos. Fue una alegría y me lo tomo con seriedad”, comentó.

Tadeo ya tiene todas las fichas puestas para estos días donde deberá seguir demostrando sus habilidades en Zárate: “El básquet es parte de mi vida, empecé muy chiquito con Iván Ludueña y sigo entusiasmado, me encanta aprender y descubrir mis habilidades”, relató.

Tadeo, con gran actitud en el programa radial de la escuela 24

Griselda, su mamá, repasa su vida y cuenta que también fue desde muy niño a natación, acompañado de su papá. Luego, en la Fundación Bacigalupo/Integrar concurrió a la escuelita de iniciación deportiva donde conocieron a un grupo de profesores y voluntarios muy dedicados, que supieron enseñar con amor.

“De la mano de su profe Iván Ludueña se acercó a la escuelita de básquet del club Pacífico y estuvo más o menos un año. Luego, por distintas circunstancias, dejó y concurrió un tiempo a otro club cercano a nuestro domicilio, pero no se sintió cómodo”, recordó Griselda.

Fue así que a los 6 años regresó a Pacífico hasta el año pasado pasando por las distintas categorías.

“Hoy la escuela deportiva Deportes y Valores le dio esta gran oportunidad y este logro importante en su vida. Además, desde el año pasado participa del equipo de fútbol de personas con Síndrome de Down coordinado en conjunto con Deportes y Valores y la Municipalidad de Bahía Blanca. Con ellos participó el año pasado y este año nuevamente en los Torneos Bonaerenses llegando a la instancia de Mar del Plata”, dijo.

Tadeo estuvo siempre incluido dentro del club, aunque a veces fue necesario hacer algunos ajustes para que el trato o la mirada no sea distinta. “Todos los integrantes siempre estuvieron abiertos y dispuestos a escuchar y tratar de que Tadeo se sienta bien y sea uno más”, aclaró su mamá.

Tadeo y un lindo momento en la radio escolar

Hoy cursa la secundaria en la escuela N° 24 con proyecto de inclusión con la EE N° 508. “Como alumno se preocupa por comprender y poder resolver con las tareas que le solicitan. Es muy predispuesto, logra pedir ayuda cuando lo necesita. Acepta de forma espontánea los apoyos que le aportan tanto la maestra de inclusión como los profesores”, sostuvo Griselda.

La docente Paula Dupré completó: “Es un chico muy estimulado e inteligente. Se mostró entusiasmado apenas lo convocamos para el programa de radio y sus entrevistas sorprenden. Días atrás brilló en una charla con el jugador de Primera Branco Salvatori, del Club Pacífico”.

Griselda admitió que ella y su esposo aprendieron a ser padres con Tadeo ya que es su hijo mayor, y que todo se desarrolló de forma muy natural.

“Luego de tener a nuestro segundo hijo, hoy de 14 años, nos dimos cuenta de que el camino de cada hijo es tan particular como cada uno de ellos”, reflexionó.

Por eso, agregó, el objetivo como familia es escuchar lo que cada uno desea y poder acompañarlos de la mejor manera posible e inculcando valores.

“Como padres siempre necesitamos y pedimos que el otro tenga una mirada inclusiva que implica reconocer a cada uno de nosotros como personas de derecho y que el Síndrome de Down es solo una condición que nunca debe mirarse primero antes que a la persona”, concluyó.