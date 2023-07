Un ex funcionario municipal resultó víctima de un nuevo ataque de pitbull

Cuando aún perduran los ecos del feroz ataque de una jauría el último fin de semana en el barrio Patagonia, un nuevo ataque de pitbull se consumó en la tarde de este lunes en la ciudad. En este caso fue en perjuicio de un conocido ex funcionario municipal.

El caso tuvo desarrollo en un sector de calle Cuyo y Rosario y la víctima de la agresión resultó el ex secretario de Economía Guillermo Aispuro.

“Gracias a Dios no fue muy grave, me encuentro bien. Alcanzó a morderme la pierna izquierda y mis perros se llevaron un gran susto. Entiendo que fue un pitbull; no era un animal de gran porte, pero considero que era de esa raza. Se nos acercó, le advertí al dueño que se me estaba acercando porque estaba sin correa, y atacó a una de mis mascotas raza Golden. Cuando me metí a separar resulté herido en una pierna”, afirmó en “Nunca es tarde”, programa que conduce Emanuel Olaya en La Brújula 24.

Guillermo Aispuro, el ex funcionario municipal que fue víctima de un nuevo ataque de un perro raza pitbull. Foto de archivo

Aispuro dijo estar al tanto del grave ataque consumado en calle Yapeyú del barrio Patagonia, que dejó el saldo de dos personas que siguen hospitalizadas.

“Uno, en pesadillas, se enfrenta a esos hechos. Dios quiera salgan bien el padre y esa nena. Soy amante de los perros, los escucho todas las mañanas y coincido plenamente cuando dicen que el perro no tiene la culpa. Sí son quienes efectivamente quienes deben tener una tenencia responsable. Mi hijo pudo ver que el dueño no hizo absolutamente nada. Yo y mi perro pudimos zafar gracias a la atención de la gente que estaba en el paseo. Hay que hablar de dueños irresponsables que no pueden tener este tipo de animales”, indicó.