Falleció el motociclista que protagonizó un choque en Universitario

El motociclista que este mediodía protagonizó un choque en el barrio Universitario falleció producto de las lesiones sufridas. De hecho, la víctima ingresó sin signos vitales al Hospital Municipal, donde se realizaron las maniobras de reanimación sin obtener resultados positivos.

El incidente se registró poco antes de las 13 en la intersección de la Avenida Alem y la calle Uruguay.

Según pudo averiguar La Brújula 24, en el hecho se vieron involucrados, además de la moto, un auto y un camión de carga, aunque no fue confirmada de manera oficial la mecánica del hecho.

Lo cierto es que quedó tendido inconsciente sobre el pavimento, hasta el arribo de una ambulancia que lo trasladó de urgencia, en código rojo, al Hospital Municipal, donde se confirmó su deceso.

Daniel Criscelli, operario de Defensa Civil, comentó que “estamos trabajando, no sabemos exactamente cómo fue la mecánica. Por lo que comentan los testigos, un auto embiste a una moto y a la par iba un camión cargado con materiales. La moto se fue encima y lo termina arrollando. No sabemos si ese fue el causal, fue derivado en código rojo, no respondía a ningún estimulo”.

El conductor del Clio, por su parte, refirió que “estábamos el camión y yo parados en el semáforo y vino la moto de atrás, se quiso meter entre medio. Me chocó a mi, se cayó y el camión no lo vio y le pasó con el trailer por arriba de las piernas”.

“Justo lo vi cuando quería pasar, pero no tenía espacio. Se estaba por poner en verde el semáforo. Estoy esperando que venga Científica, yo tengo todos los documentos y la alcoholemia me dio negativa”, argumentó.

Una vez que fueron convenientemente notificados los familiares, desde la comisaría Segunda dieron a conocer la identidad del motociclista que falleció. Se trata de Luis Atilio Córdoba, de 69 años de edad.