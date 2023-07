Una camioneta derribó un poste tras un choque múltiple

Pasadas las 10 de la mañana se produjo un accidente de tránsito en la intersección de calles Rincón y Charcas, que involucró a un Fiat Siena conducido por un hombre de 47 años y su esposa de 44, así como a una camioneta Mitsubishi L200 conducida por un sujeto de 62.

Como resultado del impacto, el Fiat colisionó contra una Volkswagen Saveiro que estaba estacionada, mientras que la Mitsubishi impactó contra un poste con cableado telefónico.

Afortunadamente, destacaron los servidores públicos presentes en el lugar, no se reportaron heridos graves. De igual modo, una ambulancia del SAME asistió a los ocupantes de los vehículos, pero no fue necesario realizar traslados a centros médicos.

En el lugar, también se presentaron equipos de Defensa Civil, la Policía y el Control de Tránsito para llevar a cabo las tareas correspondientes.