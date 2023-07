Scalco y Tourn, las cartas de gol de Huracán y La Armonía para la final

Por Franco Bahl Bariani

Twitter: @franbahlbariani

Huracán y La Armonía definirán el Apertura del Oficial de la Liga del Sur en la final extra este domingo desde las 15 horas en el Onofre Pirrone, de Tiro Federal.

El público de Huracán se ubicará en la tribuna de calle Agustín De Arrieta (sin Liga Segura), mientras que los hinchas de La Armonía irán por calle Newton (con Liga Segura).

El globo fue el Nº1 en el torneo mientras que el velezano fue el Nº2 y llega tras superar a Liniers en la final. El que gane se quedará con el Apertura. En caso de empate en los 90 minutos, habrá penales.

Uno de los referentes de Huracán es Brian Scalco quien palpitó la final ante La Armonía en LA BRÚJULA 24. “Estamos tranquilos porque tuvimos estas dos semanas para trabajar y poder corregir algunas cosas que no habían salido bien y pensar en el último partido sabiendo que es una final y no hay que cometer errores”, analizó.

Para quedarse con el Apertura indicó que la clave es “seguir por el camino que nos llevó a lograr el Nº1. Tenemos que jugar y estar bien parados. Sabemos que La Armonía viene bien y va a ser un rival durísimo como fue los dos partidos que nos tocó enfrentarlo”.

Mientras que sobre la polémica ante Liniers en la semifinal, en donde hubo varios goles anulados y finamente el chivo se quedó con el partido, dijo que “lo de Liniers ya quedó atrás, no sirve de nada seguir reclamando algo que se vio. Y los jugadores no tenemos problemas con los árbitros, que dirija el que sea. Sabemos que ellos quieren hacer las cosas bien igual que nosotros adentro de la cancha”.

Por último, sobre la temporada y los goles que consiguió en el torneo, en total cinco, junto a Leo Navarro (quien convirtió seis), dijo que “gracias a Dios nos ha tocado convertir seguido a Leo y mi. Y eso me suma mucho en lo personal. Pero bueno si no se convierte y Huracán gana, mejor”.

Por otro lado, una de las joyas de la Liga del Sur sin dudas es Fidel Tourn. Acumula seis tantos en el certamen y es goleador junto a Navarro de Huracán. Tourn es una de las figuras de La Armonía y en tan solo seis meses logró el ascenso con el club y ahora jugará la final del Apertura del Oficial.

Sobre el triunfo ante Liniers que le otorgó la clasificación a la final extra ante Huracán, indicó que “la verdad que se dio como lo planeamos, pudimos sacar rápido adelante un partido que sabíamos que iba a ser durísimo contra un gran rival. Pero pudimos golpear de arranque, hacer nuestro juego y manejar el tiempo del partido”.

“Contra Huracán ojalá se dé un lindo partido pero sabemos que es una final y ninguno de los dos va a regalar nada. Se va a jugar como lo que es, una final y vamos a tratar de hacer lo mejor para que La Armonía quede en lo más alto de la Liga”, agregó en LA BRÚJULA 24.

“Somos un grupo muy unido, al que le toque jugar lo va a hacer con el corazón, por el compañero y por la camiseta. Quedó demostrado este fin de semana que teníamos muchas bajas importantes y el equipo respondió de la mejor manera, eso se da principalmente por el tipo de personas que tiene este grupo y el cuerpo técnico, que tiran todos para adelante”, mencionó sobre las lesiones que sufrieron en estas últimas semanas.

Por último dijo sobre el gran momento que le toca con La Armonía que “sinceramente no me esperaba todo esto en 6 meses, ascender con el club que amo y ahora disfrutar este momento que es histórico me llena de orgullo. Ver en lo más alto al club que soy hincha fanático y poder aportar mi grano de arena desde adentro es algo que no me lo imaginaba tan rápido. Trato de disfrutar mucho este momento como jugador pero también como hincha, el club está pasando por un buen momento y eso me llena de alegría”.