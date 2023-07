El merecido festejo de San Francisco, ganador del apertura

Por Franco Bahl Bariani

San Francisco se consagró ganador del torneo Apertura del Promocional de la Liga del Sur luego de vencer a Sansinena por 1 a 0 en el Gustavo Novoa.

El celeste disputó 14 partidos con nueve victorias, cuatro empates y una derrota con 30 goles a favor y 12 en contra.

“Soñé con este gol”

El héreo de la jornada fue Alejandro Vila que se tiró de cabeza (literal) para convertir el tanto. “Estoy contento, esperábamos con mucha ansiedad el partido. Sabíamos que era súper importante para el club poder obtener un resultado positivo. Ser los ganadores del Apertura nos llena mucho de emoción y alegría porque es algo que nos planteamos desde el verano cuando comenzamos”, dijo en LA BRÚJULA 24.

Foto: Luis Mansur

Además “estoy feliz por mis compañeros, agradecido a todo el cuerpo técnico a todos los que trabajan detrás de este grupo que no se ven pero que suman un granito de arena para que esto se haya dado. Creo que lo mejor está por venir”.

En cuanto al análisis de la final, sostuvo que “el partido de hoy fue duro, era un rival que vino a querer ganarnos, son partidos que por momentos son muy friccionados, muy trabados pero la idea nuestra siempre fue la misma desde que comenzamos el primer partido hasta hoy, que planteamos nuestro juego y así fue”.

Por último Vila recordó que soñó que hacia un gol. “Soñé más que nada que metía un gol. Aunque este contra Sansinena no lo recuerdo muy bien, pero el arquero (Mariano Alcaraz) dio un rebote y cuando el esférico estaba sobre la línea me tiré encima de la pelota, también estaba Leandro Hekel que me pateó la mano (se rió)”.

“Cuando haces las cosas bien hay recompensa”

Otra de las piezas claves del torneo fue Leandro Hekel quien fue el goleador del Apertura con ocho conquistas.

“Estoy súper feliz. Sabíamos que iba a ser dura pero creo que nosotros a lo largo del partido manejamos el juego y merecimos un poco más. Es más, yo erré un par de goles”, agregó el delantero.

“Estoy contento por la gente y por el club. Cuando haces las cosas bien a la larga te recompensan”, cerró.

“Somos hormiguitas que hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos”

El DT Martín Carrillo es otro de los grandes responsables de que el Santo haya obtenido el Apertura y que pelee el Clasificatorio. Sin dudas le dio una identidad de juego al equipo.

“Es una felicidad enorme por toda la gente que trabaja en el club, somos hormiguitas que hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos, y que disfrutamos el día a día de una manera distinta y muy especial”, analizó.

“Lo de la gente fue espectacular, daban ganas de entrar a jugar, este club está lleno de buenas personas que aman a la institución, y no podíamos no regalarles una gran alegría como esta”, agregó.

“Le dedico este primer objetivo a mi esposa, a mis hijas y a toda mi familia que es lo más hermoso que tengo. Y le doy la gloria a Dios”, sentenció Carrillo.