Pella tiene un duro rival para el debut en Wimbledon

El tercer Grand Slam del año nunca siempre fue “arena movediza” para los latinoamericanos. Sin embargo, la edición 2023 de Wimbledon renueva las ilusiones y allí va la bandera de los argentinos.

El bahiense Guido Pella, actual 334 del mundo, le tocará enfrentar al croata Borna Coric, 14 del ranking mundial, en la primera ronda de Wimbledon. En principio, el duelo iría este lunes.

El historial está igualado en uno: el primer duelo fue en 2017 en Chengdu, China, con victoria para Pella por 6-4 y 7-6.

Mientras que el segundo enfrentamiento fue en 2021 por el Australian Open con triunfo para el europeo por 6-3, 7-6 y 7-5.

El tenista local subió imágenes entrenando en las últimas horas a sus redes sociales:

El bahiense viene de quedar eliminado en la segunda ronda de Mallorca, también sobre césped.

El duelo destacado lo llevará en cancha central el primer día de acción el cordobés Pedro Cachín (jugará su primer main draw en Londres) ante Novak Djokovic, que no pierde en el All England desde 2017 y busca su quinto título consecutivo en el césped británico.

Francisco Cérundolo, el mejor posicionado de todos, jugará su duelo inicial ante Nuno Borges, de Portugal. Su hermano lo hará nada menos que ante Jannik Sinner. Asimismo, Diego Schwartzman va contra Miomir Kecmanovic, Federico Coria vs. Ilya Ivashka, Sebastián Báez vs. Tomás Barrios (chileno, Qualy), Tomás Etcheverry vs. Bernabé Zapata y Nadia Podoroska vs. Tereza Martincova.

Partidazos de arranque entre los caballeros

Novak Djokovic, que no pierde en el All England desde 2017 y busca su quinto título consecutivo en el césped británico, arrancará contra el argentino Pedro Cachín (jugará su primer main draw en La Catedral). El serbio podría verse las caras con Hubert Hurkacz o Lorenzo Musetti en octavos de final, Andrey Rublev o Felix Auger-Aliassime, en cuartos, y Jannik Sinner o Casper Ruud en semifinales.

Carlos Alcaraz, número uno del mundo, debutará contra el francés Jeremy Chardy. El murciano, que viene de ganar el torneo de Queen’s, se podría ver las caras con Arthur Rinderknech o Alexandre Muller en segunda ronda y con el chileno Nicolás Jarry en tercera ronda, estarían Alex de Miñaur o Alexander Zverev en octavos de final, Holger Rune o Frances Tiafoe en cuartos de final y Daniil Medvedev o Stefanos Tsitsipas en semifinales.

Otros candidatos a instancias decisivas tienen estos duelos: Stefanos Tsitsipas vs. Dominic Thiem; Daniil Medvedev vs. Arthur Fery; Jannik Sinner vs. Juan Manuel Cerúndolo; Casper Ruud vs. Laurent Lokoli; y Hubert Hurkacz vs. Albert Ramos.

Además, habrá “clásicos” tales como: Matteo Berrettini vs. Lorenzo Sonego, Andy Murray vs. Ryan Peniston y Nick Kyrgios vs. David Goffin.

