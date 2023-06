Argentina recibirá millonario desembolso para salud, energía e infraestructura

El directorio del Banco Mundial aprobó tres nuevos financiamientos para la Argentina por unos 900 millones de dólares. De ese total, US$ 400 millones se invertirán en ampliar el acceso a energía limpia y promover medidas de eficiencia energética en hogares y comunidades vulnerables, US$ 300 millones para mejorar la cobertura de servicios de salud y US$ 200 millones para reducir los riesgos por inundaciones en distintas ciudades del país.

La línea de USD 400 millones está destinada a que familias vulnerables puedan cambiar electrodomésticos ineficientes y antiguos como heladeras y freezers, y a apoyar a clubes de barrio y centros comunitarios en la compra e instalación de equipos de iluminación eficientes que ayudarán a reducir el consumo de electricidad y ahorrar dinero.

Tras la aprobación, el Ministerio de Economía que comanda Sergio Massa expresó en un comunicado: “A través del trabajo junto al Banco Mundial estamos avanzando en atender políticas que mejoren la calidad de vida de los sectores más vulnerables de nuestro país”.

Con información de Télam y Diario Popular