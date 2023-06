“Ser la valla menos vencida en todo el Federal A es especial”

Por Franco Bahl Bariani / Twitter: @franbahlbariani

Villa Mitre le ganó el clásico a Olimpo y sigue sumando confianza en el presente Federal A.

Además al tricolor solamente le convirtieron cinco goles en lo que va del año y es el equipo de todo el Federal A con la valla menos vencida.

Los únicos equipos que le convirtieron fueron Germinal de Rawson (derrota 1-0 como visitante), Olimpo (caída en el Carminatti por la mínima), Círculo (victoria en El Fortín por 3 a 1), Cipolletti (triunfo 2 a 1 como visitante) y Sol de Mayo (empate 1 a 1 en Viedma).

El arquero titular de Villa Mitre es Daniel Moyano, quien fuera héroe en la temporada pasada al atajar un par de penales en la serie ante Olimpo en el Roberto Carminatti para acceder a la final.

“La victoria en el clásico fue muy importante para nosotros para seguir escalando en la tabla de posiciones. Tiene valor porque fue ante un rival duro como Olimpo, pero fue muy importante para nosotros también mantener el arco en cero. Eso quiere decir el buen trabajo que hace en conjunto el equipo”, remarcó el Nº1 en LA BRÚJULA 24.

Sobre el significado de ser la valla menos vencida en todo el Federal, indicó que “es algo muy especial para nosotros y más por el trabajo hace el profe de arqueros -Pepe Fernández-. Hasta el momento somos la valla menos vencida y eso está bueno. También están Facundo Tavoliere y Luciano Molini que son claves”.

“Cuando no me tocó a mí, entró Molini y respondió muy bien. Al llegar acá a Villa Mitre tenemos que estar preparados para eso, para cuando nos toque sumar desde el lugar que sea y siempre aportando lo mejor para el equipo. Es fundamental la competencia que tenemos nosotros en el en el plantel al tener tres arqueros de jerarquía, no sé si otro plantel del Federal A lo tiene”, decalró.

En cuanto a la experiencia de la dupla de centrales, Federico Mancinelli y Víctor Manchafico, dijo que “tener a esta clase de jugadores en la defensa es fundamental”.

Por último, sobre el partido de este fin de semana en Nicanor Otamendi ante Círculo Deportivo, Moyano analizó que “es un equipo muy duro que ahora le está tocando pelear por la zona baja de la tabla. Pero va a ser un partido muy duro, pero nosotros como siempre vamos a todas las canchas a buscar los tres puntos”.