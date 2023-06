Cantaro dijo que su sobrino canjeó su arresto domiciliario para involucrarlo

El fiscal federal pronunció sus últimas palabras vía zoom en el marco del juicio que se sigue en su contra, acusado de ser parte de una banda narco, un delito agravado por ser funcionario, en un hecho sin precedentes en la historia institucional de Bahía Blanca.

Este mediodía se conocerá la sentencia, recordando que el fiscal Gabriel González Da Silva pidió una pena de siete años de prisión, durante lo que fue la jornada de alegatos realizados en el Tribunal Oral Criminal Federal de nuestra ciudad.

Cantaro, resaltó que “mi deber de buen samaritano me hizo desoír consejos que ahora advierto muy prudenciales y sanos por parte de mis entrañables colaboradores y un amigo quienes me decían que no me convenía tener a mi sobrino (Sebastián Gauna San Millán) con un estándar como si fuera mi hijo”.

“No lo controlaba y como usaba mi auto fue visto en reiteradas oportunidades en fiestas electrónicas donde había comercialización de estupefacientes. No me imaginé nunca jamás que Sebastián, además de su adicción, pudiese vender droga, no había actitudes en ese sentido. Es un chico que está bien económicamente y que antes o después pagaba sus deudas”, sostuvo en otro tramo de su alocución, la cual duró unos nueve minutos.

Luego, indicó que “pareció en un momento que el acuerdo del arrepentido tenía dificultades de ser aceptado, el fiscal federal subrogante insistió con la importancia vital de que viniese a declarar como testigo Gauna San Millán que tenía aportaciones de tipo bomba para hacer. Pienso, ahora, que habrá sido asignarme el rol de miembro de la banda que lo convenció al fiscal y así me acusó como partícipe necesario de este grupo de narco-comerciantes”.

“De modo que Sebastián iba a por todo y seguramente este aviso de que yo formaba parte de la banda se lo ha dado al señor fiscal general a último momento, en los últimos minutos de su alegato. Allí me acusó de formar parte de la banda a través del suministro de información”, añadió en otro segmento de su defensa.

Inmediatamente, advirtió que “todo esto que me permitía un arreglo excepcional sumó algo tremendo el señor fiscal le pidió al Tribunal que redoblara los esfuerzos de vigilancia para garantizar la seguridad de Gauna porque temía por su vida. Si Gauna me va a denunciar y teme por su vida por lo que yo pudiera hacer”.

“Mis hijos que aman a Sebastián y que el tiempo que estuvo en prisión se solidarizaron con él, ahora ven esto de formar parte de una organización criminal y haber amenazado al primo con la muerte es una cosa que me golpeó enormemente. Concluyo diciendo que no existe un derecho de necesidad y un consecuente deber de buen samaritano”, cerró Cantaro.

Presiden el debate oral los jueces Ernesto Sebastián, Alejandro Adrián Silva y Simón Pedro Bracco, mientras que los defensores particulares del acusado son Andrés Bouzat y Juan Pablo Alonso.